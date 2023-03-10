Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Ранее ростовчанин пожаловался на подростка, который записывал ролики со своей собакой. В них он стирал пса в стиральной машине, брызгал в него из перцового баллончика и заставлял убивать щенков.
Это разозлило местных жителей, они узнали, где живет владелец, после чего пришли к нему домой. Они потребовали отдать им пса для спасения.
Теперь ТАСС со ссылкой на информацию полиции написало, что в отношении матери 14-летнего блогера возбудили дело об административном правонарушении. Речь идет о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Вместе с этим продолжается проверка по факту жестокого обращения над животным.