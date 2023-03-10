rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Мать 14-летнего блогера-живодера наказали в Ростовской области

10 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI
Мать 14-летнего блогера-живодера наказали в Ростовской области
В Ростовской области завели дело об административном правонарушении в отношении юного блогера, издевавшегося над собакой, сообщают СМИ.

Ранее ростовчанин пожаловался на подростка, который записывал ролики со своей собакой. В них он стирал пса в стиральной машине, брызгал в него из перцового баллончика и заставлял убивать щенков.

Это разозлило местных жителей, они узнали, где живет владелец, после чего пришли к нему домой. Они потребовали отдать им пса для спасения.

Ростовчан встретили с ножом при попытке спасти собаку от блогера-живодера
Узнать подробнее

Теперь ТАСС со ссылкой на информацию полиции написало, что в отношении матери 14-летнего блогера возбудили дело об административном правонарушении. Речь идет о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Вместе с этим продолжается проверка по факту жестокого обращения над животным.

Читайте также:
Ростовчан встретили с ножом при попытке спасти собаку от блогера-живодераВ Ростове жители спасают собак от блогера-живодера, а власти украшают город цветамиРедких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер получил 3 года и 5 месяцев колонии
Сегодня, 08:15
В Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея
Сегодня, 07:45
В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком
Сегодня, 07:18
В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФ
Сегодня, 07:17
Отношение ухудшилось: мигранты из Ростова рассказали, почему россияне бегут из Грузии
Сегодня, 06:47
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49