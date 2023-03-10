В ходе интервью не обошли стороной и вопрос сохранения защиты донских лесов от пожаров. Сейчас для усиления противопожарной безопасности в лесах подключили 60 камер, еще 26 планируют добавить в систему в этом году. Вместе с этим в Ростовской области создали семь дополнительных пожарных станций, после чего их количество увеличилось до 21 станции.