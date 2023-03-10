rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

На расчистку балки Темерник Ростовская область потратит 190 млн руб в 2023 году

10 марта 2023, 08:36
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области рассказали о планах сохранения природы на 2023 год
В Ростовской области принялись за расчистку рек, заботятся о восстановлении лесов и начали подготовку к выпуску нового издания Красной книги региона, подробностями работ поделился министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

В эфире радио «КП–Ростов-на-Дону» Михаил Фишкин рассказал, что в рамках оздоровления состояния реки Дон запланировано обеспечить безопасность гидротехнических сооружений реки Дон в Боковском, Кашарском, Советском и Тацинском районах. В рамках запланированных работ запланировано не только отремонтировать ГТС к 2030 году, но также снести руслоперегораживающие объекты, в которых потеряли необходимость.

По словам министра, на 2023 год запланировали расчистку рек и других водных объектов, например, рек Глубокой и Ольховой. Кроме того, в течение года запланировано закончить разработку проектной документации для расчистки реки Черной, балки Большая Черепаха, а также участка балки Темерник от балки Жанкина до Верхового водохранилища. Михаил Фишкин добавил, что во всех случаях ремонт или строительство очистных сооружений предшествуют расчистке рек.

Глава донского Минприроды рассказал и о том, какие работы запланировано провести с рекой Темерник в Ростове. По его словам, власти собираются убрать все негативное влияние, оказываемое на реку, для этого привлекли ученых и экспертов, оценивших экологическое состояние реки.

Глава донского Минприроды рассказал и о том, какие работы запланировано провести с рекой Темерник в Ростове.
Фото: donland.ru

«Министерством подготовлен и направлен в Росводресуры полный пакет документов на выделение из федерального бюджета 190 миллионов рублей на реализацию мероприятия по расчистке участка балки Темерник (б.Камышеваха). Ориентировочный срок получения заключения — май текущего года», — рассказал Фишкин.

В ходе интервью не обошли стороной и вопрос сохранения защиты донских лесов от пожаров. Сейчас для усиления противопожарной безопасности в лесах подключили 60 камер, еще 26 планируют добавить в систему в этом году. Вместе с этим в Ростовской области создали семь дополнительных пожарных станций, после чего их количество увеличилось до 21 станции.

В Ростовской области закупят пожарные машины за 88 млн рублей
Узнать подробнее

Кроме того, Михаил Фишкин напомнил, что в прошлом году в Усть-Донецком районе приступил к работе новый лесопитомник, где в 2023 году собираются высадить семена, позволяющие вырастить 1,3 миллиона единиц сеянцев лиственных пород. В этом году запланировано также посадить более 1,9 тысячи гектар леса и провести вырубку погибших насаждений, а также убрать неликвидную древесину, способную стать источником пожара рядом с населенными пунктами.

В этом году запланировано также посадить более 1,9 тысячи гектар леса и провести вырубку погибших насаждений
Фото: Минприроды Ростовской области

Глава донского Минприроды также сделал значимый анонс, сообщив, что в Ростовской области готовят третье издание Красной книги региона. В настоящий момент в нее входят 217 видов животных, 224 растения, а также 49 грибов, однако в новой редакции списки могут измениться.

Ранее в Ростовской области объявили о том, что могут исключить шемаю из Красной книги региона.

Читайте также:
В Ростовской области на обследование Таганрогского залива потратят 30 млн рублейЭколог предупредил, из-за чего донская шемая может навсегда исчезнутьВ Ростове на санитарную уборку городских лесов потратят 27,2 млн рублей
#Происшествие#Экология#Река#Река Дон#Лес#Лесопитомник#Лесные пожары#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер получил 3 года и 5 месяцев колонии
Сегодня, 08:15
В Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея
Сегодня, 07:45
В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком
Сегодня, 07:18
В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФ
Сегодня, 07:17
Отношение ухудшилось: мигранты из Ростова рассказали, почему россияне бегут из Грузии
Сегодня, 06:47
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49