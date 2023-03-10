Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В эфире радио «КП–Ростов-на-Дону» Михаил Фишкин рассказал, что в рамках оздоровления состояния реки Дон запланировано обеспечить безопасность гидротехнических сооружений реки Дон в Боковском, Кашарском, Советском и Тацинском районах. В рамках запланированных работ запланировано не только отремонтировать ГТС к 2030 году, но также снести руслоперегораживающие объекты, в которых потеряли необходимость.
По словам министра, на 2023 год запланировали расчистку рек и других водных объектов, например, рек Глубокой и Ольховой. Кроме того, в течение года запланировано закончить разработку проектной документации для расчистки реки Черной, балки Большая Черепаха, а также участка балки Темерник от балки Жанкина до Верхового водохранилища. Михаил Фишкин добавил, что во всех случаях ремонт или строительство очистных сооружений предшествуют расчистке рек.
Глава донского Минприроды рассказал и о том, какие работы запланировано провести с рекой Темерник в Ростове. По его словам, власти собираются убрать все негативное влияние, оказываемое на реку, для этого привлекли ученых и экспертов, оценивших экологическое состояние реки.
«Министерством подготовлен и направлен в Росводресуры полный пакет документов на выделение из федерального бюджета 190 миллионов рублей на реализацию мероприятия по расчистке участка балки Темерник (б.Камышеваха). Ориентировочный срок получения заключения — май текущего года», — рассказал Фишкин.
В ходе интервью не обошли стороной и вопрос сохранения защиты донских лесов от пожаров. Сейчас для усиления противопожарной безопасности в лесах подключили 60 камер, еще 26 планируют добавить в систему в этом году. Вместе с этим в Ростовской области создали семь дополнительных пожарных станций, после чего их количество увеличилось до 21 станции.
Кроме того, Михаил Фишкин напомнил, что в прошлом году в Усть-Донецком районе приступил к работе новый лесопитомник, где в 2023 году собираются высадить семена, позволяющие вырастить 1,3 миллиона единиц сеянцев лиственных пород. В этом году запланировано также посадить более 1,9 тысячи гектар леса и провести вырубку погибших насаждений, а также убрать неликвидную древесину, способную стать источником пожара рядом с населенными пунктами.
Глава донского Минприроды также сделал значимый анонс, сообщив, что в Ростовской области готовят третье издание Красной книги региона. В настоящий момент в нее входят 217 видов животных, 224 растения, а также 49 грибов, однако в новой редакции списки могут измениться.
Ранее в Ростовской области объявили о том, что могут исключить шемаю из Красной книги региона.