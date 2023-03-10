Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Власти сообщили, что в 2023 году запланировано провести семь дней соревнований по шоссейному велоспорту, во время которого велосипедисты соревнуются в гонках на шоссейных велосипедах по твердым покрытиям.
В эти дни будут действовать временные ограничения проезда и полная приостановка движения автомобилей на трассе «Ростов — Азов (новое направление)».
Гонки планируют провести 16, 29 и 30 апреля, 2 мая, 8 и 10 сентября, а также 14 октября с 09.30 до 16.00 мск.
Во время проведения соревнований водители могут воспользоваться альтернативным путем объезда по автодороге «Ростов — Азов (старое направление)» от М-4 «Дон».
Ранее стало известно, почему отменили гонки на тракторах.