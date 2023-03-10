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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

На семь дней перекроют дорогу «Ростов-Азов» из-за велогонок

10 марта 2023, 06:22
Фото: donland.ru
В Ростовской области перекроют дорогу «Ростов-Азов» из-за велоспорта
В Ростовской области на семь дней перекроют трассу «Ростов-на-Дону — Азов» ради гонок по шоссейному велоспорту, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти сообщили, что в 2023 году запланировано провести семь дней соревнований по шоссейному велоспорту, во время которого велосипедисты соревнуются в гонках на шоссейных велосипедах по твердым покрытиям.

В эти дни будут действовать временные ограничения проезда и полная приостановка движения автомобилей на трассе «Ростов — Азов (новое направление)».

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Гонки планируют провести 16, 29 и 30 апреля, 2 мая, 8 и 10 сентября, а также 14 октября с 09.30 до 16.00 мск.

Во время проведения соревнований водители могут воспользоваться альтернативным путем объезда по автодороге «Ростов — Азов (старое направление)» от М-4 «Дон».

Ранее стало известно, почему отменили гонки на тракторах.

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