Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Глава администрации города Михаил Солоницин на прошлой неделе открыл учреждение. Однако общественник заметил, что весь забор детсада расписан и содержит рекламу наркотиков.
«Беспалов обратился в администрацию, но ничего не изменилось. Тогда он распространил фотографии в соцсетях, после чего появились рабочие с краской и валиками», — сказано в сообщении.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области назвали подробности допроса майора полиции про сбыт наркотиков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.