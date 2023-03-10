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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 10:36

В Таганроге торжественно открыли детсад на фоне рекламы наркотиков на заборе

10 марта 2023, 09:30
Фото: ТГ канал don_mash
Общественник заявил об открытии детсада в Таганроге с рекламой наркотиков на заборе
В Таганроге состоялось открытие детского сада с рекламой наркотиков на заборе, сообщает Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на общественника Дмитрия Беспалова.

Глава администрации города Михаил Солоницин на прошлой неделе открыл учреждение. Однако общественник заметил, что весь забор детсада расписан и содержит рекламу наркотиков.

«Беспалов обратился в администрацию, но ничего не изменилось. Тогда он распространил фотографии в соцсетях, после чего появились рабочие с краской и валиками», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области назвали подробности допроса майора полиции про сбыт наркотиков. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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