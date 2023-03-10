«Грузины считают, что закон об иноагентах будет работать также, как и в России, и что у него вообще «русский след». У меня в тот же день несколько заказчиков забрали проекты. А на следующий день хозяин попросил съехать из квартиры раньше срока без объяснения причин», - рассказал релокант.