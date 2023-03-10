Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Как рассказал корреспонденту эмигрант Торонцов, массовые протесты в Грузии, которые начались 7 марта, уже почти утихли. При этом, как отметил собеседник RostovGazeta, после решения грузинского правительства ввести два закона об иностранных агентах, отношение к россиянам у местных жителей резко ухудшилось.
«Грузины считают, что закон об иноагентах будет работать также, как и в России, и что у него вообще «русский след». У меня в тот же день несколько заказчиков забрали проекты. А на следующий день хозяин попросил съехать из квартиры раньше срока без объяснения причин», - рассказал релокант.
Максим Торонцов добавил, что в ближайшее время готовится покинуть страну: возможности снять квартиру в Грузии нет из-за того, что собственники стали чаще отказывать арендаторам с российским паспортом.
«Тут стало сложнее с поиском работы, потому что с тобой отказываются работать только потому, что ты из России, не свой. Плюс в Ростове у меня осталась квартира, которую я пытался продать находясь здесь. Хорошо, что не успел и мне есть куда вернуться», - поделился IT-специалист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что уехавших из России оппозиционных ростовских журналистов ограбили в Грузии в феврале.