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Updated Сегодня, 10:24

Рабочая группа по СВО предложила списать кредиты родителям погибших на Украине дончан

10 марта 2023, 10:22
Фото: donland.ru
Рабочая группа по СВО предложила списать кредиты родителям погибших на Украине дончан
Рабочая группа по вопросам СВО выдвинула инициативу по списанию кредитов и ипотеки родителям и усыновителям дончан, погибших во время спецоперации на Украине, об этом сообщила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, группа по вопросам СВО вышла с инициативой прекратить кредитные обязательства родителей и усыновителей погибших участников СВО.

Ирина Рукавишникова напомнила, что не все родственники убитых бойцов СВО смогли попасть под действие закона о кредитных каникулах. Так в случае гибели военного или получения инвалидности кредитные обязательства участника СВО погашаются, но весь долг может перейти на созаемщиков кредитов — родителей.

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По словам Ирины Рукавишниковой, закон о кредитных каникулах оставляет «бреши»
Фото: donland.ru

По словам Ирины Рукавишниковой, закон о кредитных каникулах оставляет «бреши», которые не позволяют в полной степени защитить участников специальной военной операции и их семьи.

«В частности, сейчас с Банком России и Минобороны мы прорабатываем возможность прекращения кредитных обязательств родителям и усыновителям участников СВО», — цитирует Рукавишникова вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева.

Напомним, недавно президент Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов СВО и приставить к ним персональных соцработников.

Ранее стало известно, кого хочет принять в свои ряды казачья бригада «Дон».

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