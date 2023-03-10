Рабочая группа по СВО предложила списать кредиты родителям погибших на Украине дончан

Ирина Рукавишникова напомнила, что не все родственники убитых бойцов СВО смогли попасть под действие закона о кредитных каникулах. Так в случае гибели военного или получения инвалидности кредитные обязательства участника СВО погашаются, но весь долг может перейти на созаемщиков кредитов — родителей.