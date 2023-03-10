Рабочая группа по СВО предложила списать кредиты родителям погибших на Украине дончан

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По словам сенатора, группа по вопросам СВО вышла с инициативой прекратить кредитные обязательства родителей и усыновителей погибших участников СВО.
Ирина Рукавишникова напомнила, что не все родственники убитых бойцов СВО смогли попасть под действие закона о кредитных каникулах. Так в случае гибели военного или получения инвалидности кредитные обязательства участника СВО погашаются, но весь долг может перейти на созаемщиков кредитов — родителей.
По словам Ирины Рукавишниковой, закон о кредитных каникулах оставляет «бреши», которые не позволяют в полной степени защитить участников специальной военной операции и их семьи.
«В частности, сейчас с Банком России и Минобороны мы прорабатываем возможность прекращения кредитных обязательств родителям и усыновителям участников СВО», — цитирует Рукавишникова вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева.
Напомним, недавно президент Владимир Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших бойцов СВО и приставить к ним персональных соцработников.
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