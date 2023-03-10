Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В Ростовской области подскочило число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Лишь за последние сутки под наблюдение врачей отправили 55 больных. Это максимум с начала года. Днем ранее число госпитализаций не превышало 11.
Сообщается, что всего за сутки в Ростовской области ковидом заболели 118 человек. Однако число выздоровевших больше — 130 человек.
Ранее ростовский врач разъяснил, как изменился коронавирус в 2023 году.