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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Рекордное число заболевших ковидом госпитализировали в Ростовской области в 2023 году

10 марта 2023, 15:59
Фото: 1MI
В Ростовской области зафиксировано рекордное в этом году число госпитализаций с коронавирусом
Число больных, госпитализированных с коронавирусом, выросло в Ростовской области за прошедшие сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Ростовской области подскочило число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Лишь за последние сутки под наблюдение врачей отправили 55 больных. Это максимум с начала года. Днем ранее число госпитализаций не превышало 11.

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Сообщается, что всего за сутки в Ростовской области ковидом заболели 118 человек. Однако число выздоровевших больше — 130 человек.

Ранее ростовский врач разъяснил, как изменился коронавирус в 2023 году.

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#Алина Заярная#Здоровье#Общество#Новости#Ростовская область
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