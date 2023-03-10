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Ростовчане посчитали слишком мягким приговор бывшему министру ЖКХ Майеру

10 марта 2023, 08:42
Фото: vk.com/minjkh.donland
Ростовчане посчитали слишком мягким приговор бывшему министру ЖКХ Майеру
В Ростове-на-Дону бывшего министра ЖКХ региона Андеря Майера приговорили к 3 годам 5 месяцам заключения, что многие посчитали мягким наказанием, обсуждение началось в соцсетях.

Кировский районный суд огласил приговор в пятницу, 10 марта. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, также ему нельзя работать на госслужбе в течение трех лет.

Напомним, что Майер стал фигурантом уголовного дела еще в 2020 году, тогда его и арестовали. Его обвинили в превышении полномочий.

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Министерство выделило деньги на работы в двух парках — Зверево и Ростове. Речь идет о суммах в десятки миллионов рублей. Следствие уверено, что сделали это незаконно. Сам Майер вину не признал.

Теперь пользователи в соцсетях посчитали, что приговор является слишком мягким. И высказали свое личное мнение.

«За такое злоупотребление минимум 10 лет давать надо», — пишут ростовчане.

«Три года за ущерб в 90 миллионов рублей…», — удивляются пользователи.

Были и те, кто остался удовлетворен приговором. 

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