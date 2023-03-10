Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Кировский районный суд огласил приговор в пятницу, 10 марта. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, также ему нельзя работать на госслужбе в течение трех лет.
Напомним, что Майер стал фигурантом уголовного дела еще в 2020 году, тогда его и арестовали. Его обвинили в превышении полномочий.
Министерство выделило деньги на работы в двух парках — Зверево и Ростове. Речь идет о суммах в десятки миллионов рублей. Следствие уверено, что сделали это незаконно. Сам Майер вину не признал.
Теперь пользователи в соцсетях посчитали, что приговор является слишком мягким. И высказали свое личное мнение.
«За такое злоупотребление минимум 10 лет давать надо», — пишут ростовчане.
«Три года за ущерб в 90 миллионов рублей…», — удивляются пользователи.
Были и те, кто остался удовлетворен приговором.