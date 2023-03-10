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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Ростовчанин получил 10 млн рублей от компаний, чтобы не мешать им в госзакупках

10 марта 2023, 13:09
Фото: amine-rock-hoovr/unsplash
Ростовчанин получил 10 млн рублей от компаний, чтобы не мешать им работать
Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела за коммерческий подкуп, сообщили в УСКР по региону.

Ростовчанин работал в коммерческой компании и выполнял управленческие функции. Длительное время он мешал другим организациям, которые принимали участие в электронных аукционах.

Фигурант подавал жалобы на участников, после чего обратился к этим компаниям и потребовал 10 миллионов рублей. За это он пообещал им больше им не мешать.

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В результате 47-летний подозреваемый получил требуемую сумму от руководителя двух компаний. После этого фигуранта задержали и заключили под стражу. 

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тысяч рублей полицейскими. 

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