Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Ростовчанин работал в коммерческой компании и выполнял управленческие функции. Длительное время он мешал другим организациям, которые принимали участие в электронных аукционах.
Фигурант подавал жалобы на участников, после чего обратился к этим компаниям и потребовал 10 миллионов рублей. За это он пообещал им больше им не мешать.
В результате 47-летний подозреваемый получил требуемую сумму от руководителя двух компаний. После этого фигуранта задержали и заключили под стражу.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.
Ранее стало известно, что в Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тысяч рублей полицейскими.