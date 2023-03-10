Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
По его словам, это поможет людям понимать цели СВО. Он уточнил, что необходимо объяснять гражданам, что спецоперация - это общенародное дело.
Однако Бородай не уточнил, нужно ли называть в честь военнослужащих новые улицы и переименовывать существующие.
До этого Бородай призвал обучить население владению оружием. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Ранее в Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО.