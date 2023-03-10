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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:51

Ростовский депутат Бородай предложил называть улицы и памятники в честь бойцов СВО

10 марта 2023, 04:45
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай предложил увековечить память о героях специальной военной операции в названиях улиц и памятников, написал он в Telegram-канале.

По его словам, это поможет людям понимать цели СВО. Он уточнил, что необходимо объяснять гражданам, что спецоперация - это общенародное дело. 

Однако Бородай не уточнил, нужно ли называть в честь военнослужащих новые улицы и переименовывать существующие. 

Ростовский депутат Бородай заявил, что население нужно учить стрельбе из оружия
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До этого Бородай призвал обучить население владению оружием. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

Ранее в Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия
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