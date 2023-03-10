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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Сдающий дома с задержкой «Самолет» построит микрорайон на левом берегу Дона в Ростове

10 марта 2023, 14:17
Фото: 1MI
Переносившая сроки компания построит микрорайон на левом берегу Дона в Ростове
В Ростове-на-Дону могут выбрать ГК «Самолет» для застройки территории на левом берегу реки Дон.

Компания была зарегистрирована в 2014 году в Московской области. Согласно данным системы «Спарк», в 2021 году чистая прибыль составила 2,3 миллиарда рублей.

Вместе с этим в Едином ресурсе застройщиков указано, что группа компаний сдает некоторые объекты с переносом сроков. Говорится, что в 2022 году компания сдала 676 тысяч квадратных метров, в том числе 151 тысячу с переносом сроков на 7 месяцев. Примерно такие же показатели оказались и в 2021 году.

В Ростовской области построят ещё один автовокзал
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Теперь издание 161.ру написало, что проект этой организации одобрила профильная комиссия в администрации Ростова. Говорится, что дочерняя компания «Самолета» хочет получить участок площадью 123 гектара. Численность населения в новом районе может составить более 14 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Ростовской области построят ещё один автовокзал.

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