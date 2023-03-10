Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Компания была зарегистрирована в 2014 году в Московской области. Согласно данным системы «Спарк», в 2021 году чистая прибыль составила 2,3 миллиарда рублей.
Вместе с этим в Едином ресурсе застройщиков указано, что группа компаний сдает некоторые объекты с переносом сроков. Говорится, что в 2022 году компания сдала 676 тысяч квадратных метров, в том числе 151 тысячу с переносом сроков на 7 месяцев. Примерно такие же показатели оказались и в 2021 году.
Теперь издание 161.ру написало, что проект этой организации одобрила профильная комиссия в администрации Ростова. Говорится, что дочерняя компания «Самолета» хочет получить участок площадью 123 гектара. Численность населения в новом районе может составить более 14 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в Ростовской области построят ещё один автовокзал.