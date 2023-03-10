Вместе с этим в Едином ресурсе застройщиков указано, что группа компаний сдает некоторые объекты с переносом сроков. Говорится, что в 2022 году компания сдала 676 тысяч квадратных метров, в том числе 151 тысячу с переносом сроков на 7 месяцев. Примерно такие же показатели оказались и в 2021 году.