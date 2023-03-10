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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Спасатели избавили жительницу Ростова от застрявшего на руке обручального кольца

10 марта 2023, 17:53
Фото: УГОЧС Ростов-на-Дону
Спасатели освободили девушку от застрявшего на безымянном пальце кольца
Только спасатели смогли освободить ростовчанку от застрявшего на безымянном пальце кольца, сообщили в УГОЧС города.

Жительница Ростова-на-Дону 8 марта надела золотое кольцо на безымянный палец и отправилась на работу. Однако снять его дома вечером не смогла и обратилась в травмпункт. Девушка пожаловалась, что из-за застрявшего кольца ее палец опух. Однако врачи также не смогли помочь девушке избавиться от него и вызвали спасателей.

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У них оказался специальный инструмент, который позволил аккуратно, не травмируя, разломать кольцо. Специалисты поздравили девушку с Международным женским днем и пожелали быть осторожнее с ювелирными украшениями.

Ранее в Ростовской области спасатели достали провалившегося в глубокую яму теленка.

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