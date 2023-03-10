Жительница Ростова-на-Дону 8 марта надела золотое кольцо на безымянный палец и отправилась на работу. Однако снять его дома вечером не смогла и обратилась в травмпункт. Девушка пожаловалась, что из-за застрявшего кольца ее палец опух. Однако врачи также не смогли помочь девушке избавиться от него и вызвали спасателей.