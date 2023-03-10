Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Жительница Ростова-на-Дону 8 марта надела золотое кольцо на безымянный палец и отправилась на работу. Однако снять его дома вечером не смогла и обратилась в травмпункт. Девушка пожаловалась, что из-за застрявшего кольца ее палец опух. Однако врачи также не смогли помочь девушке избавиться от него и вызвали спасателей.
У них оказался специальный инструмент, который позволил аккуратно, не травмируя, разломать кольцо. Специалисты поздравили девушку с Международным женским днем и пожелали быть осторожнее с ювелирными украшениями.
Ранее в Ростовской области спасатели достали провалившегося в глубокую яму теленка.