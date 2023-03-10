Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Ростове-на-Дону на выходных значительно увеличится скорость ветра. Она составит 18 метров в секунду. Спасатели предупредили горожан, что на этом фоне возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.
Жителей Ростова просят соблюдать осторожность: не стоять под слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитами и аварийными деревьями. Не стоит оставлять там и автомобили. При скачках напряжения в электросети необходимо отключить все электроприборы.
Ранее Гидрометцентр предупредил, что в Ростове на выходных ожидаются дожди.