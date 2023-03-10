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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Спасатели предупредили ростовчан об увеличении скорости ветра до 18 метров в секунду

10 марта 2023, 15:26
Фото: 1MI

Резкое усиление ветра ожидается в Ростове-на-Дону с 10 по 12 марта

В Ростове ожидается значительное увеличение скорости ветра, предупредило управление ГО и ЧС города.
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Погода

В Ростове-на-Дону на выходных значительно увеличится скорость ветра. Она составит 18 метров в секунду. Спасатели предупредили горожан, что на этом фоне возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.

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Жителей Ростова просят соблюдать осторожность: не стоять под слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитами и аварийными деревьями. Не стоит оставлять там и автомобили. При скачках напряжения в электросети необходимо отключить все электроприборы.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в Ростове на выходных ожидаются дожди.

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