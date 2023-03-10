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Строительство моста через Ростовское море выполнили более чем на 20% весной 2023 года

10 марта 2023, 08:44
Фото: minstrоyrf.gov.ru
Строительство моста через Ростовское море выполнили более чем на 20% весной 2023 года
Минстрой Российской Федерации объявил о том, что строительная готовность моста через Ростовское море составила более 20%, об этом пресс-служба рассказала в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, в Ростове продолжают работы по строительству моста через водохранилище Ростовского моря. В настоящий момент строительная готовность инженерного сооружения достигла отметки в 21%, а сейчас рабочие заняты устройством опор моста — армированием, бетонированием и забивкой свай.

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По словам федерального Минтранспорта, строительство нового моста позволит разгрузить проезд по дамбе на улице Орской, а также обеспечит ростовчанам еще один путь до областной клинической инфекционной больницы.

По проекту на мосту собираются организовать двухполосное движение и обустроить тротуары с барьерными ограждениями.

Ранее стоимость обхода Ростова через Аксай и реку Дон оценили в 95 миллиардов рублей.

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