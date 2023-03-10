Строительство моста через Ростовское море выполнили более чем на 20% весной 2023 года

Напомним, в Ростове продолжают работы по строительству моста через водохранилище Ростовского моря. В настоящий момент строительная готовность инженерного сооружения достигла отметки в 21%, а сейчас рабочие заняты устройством опор моста — армированием, бетонированием и забивкой свай.