Строительство моста через Ростовское море выполнили более чем на 20% весной 2023 года

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Напомним, в Ростове продолжают работы по строительству моста через водохранилище Ростовского моря. В настоящий момент строительная готовность инженерного сооружения достигла отметки в 21%, а сейчас рабочие заняты устройством опор моста — армированием, бетонированием и забивкой свай.
По словам федерального Минтранспорта, строительство нового моста позволит разгрузить проезд по дамбе на улице Орской, а также обеспечит ростовчанам еще один путь до областной клинической инфекционной больницы.
По проекту на мосту собираются организовать двухполосное движение и обустроить тротуары с барьерными ограждениями.
Ранее стоимость обхода Ростова через Аксай и реку Дон оценили в 95 миллиардов рублей.