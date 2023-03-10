Гендиректор ФК «Чайка» Максим Пономарев рассказал Donnews, что на Западном уже успели сделать футбольное поле, а до конца года возведут первое здание комплекса. С объектом на Комарова ситуация сложнее. В этом году там смогут только благоустроить поля. Из-за удорожания проекта площадь зданий, которые там планировали возвести, уменьшат.