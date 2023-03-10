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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Строительство спорткомплексов на Западном и Северном в Ростове подорожало в 2,5 раза

10 марта 2023, 16:38
Фото: pxhere.com
В Ростове возникли проблемы со строительством двух спорткомплексов
В Ростове из-за увеличения стоимости строительства под вопросом оказалось возведение двух спорткомплексов, пишут СМИ.

В Ростове затянулось строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Сдать их должны были до конца 2023 года. Дело в том, что стоимость их возведения увеличилась в 2,5 раза.

Строительством комплексов занимается компания «Реал», принадлежащая владельцу ФК «Чайка» Андрею Чайке. Объекты должны были появиться на бульваре Комарова в Ростове и в Левенцовском микрорайоне.

Гендиректор ФК «Чайка» Максим Пономарев рассказал Donnews, что на Западном уже успели сделать футбольное поле, а до конца года возведут первое здание комплекса. С объектом на Комарова ситуация сложнее. В этом году там смогут только благоустроить поля. Из-за удорожания проекта площадь зданий, которые там планировали возвести, уменьшат.

Два крупных спорткомплекса в Левенцовке и на Северном построит ФК «Чайка»
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Сообщается, что сейчас Андрей Чайка пытается привлечь в проект деньги на условиях государственно-частного партнерства. Однако отказываться от возведения комплексов он не собирается. Вместе с тем руководство футбольного клуба отмечает, что проблемы с финансированием значительно скажутся на темпах возведения спорткомплексов.

Напомним, изначально стоимость строительства одного спорткомплекса оценивалась в один миллиард рублей. В комплексе на Северном хотели возвести футбольные поля, ледовый дворец, бассейн и реабилитационный центр. На Западном должны были появиться те же объекты, за исключением реабилитационного центра.

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