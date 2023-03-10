Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
На предстоящих выходных, 11 и 12 марта, пройдут дожди, а воздух прогреется до +18 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.
В воскресенье может также выпасть мокрый снег, аналогичная погода сохранится и в ночь на понедельник. В этот день похолодает до +8 градусов.
Добавим, что в ближайшие дни порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. В начале следующей недели ожидается облачная погода.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.