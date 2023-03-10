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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Теплая погода резко сменится снегопадами по всей Ростовской области после 12 марта

10 марта 2023, 06:19
Фото: 1MI
Теплая погода резко сменится снегопадами по всей Ростовской области после 12 марта
В Ростовской области в конце недели может выпасть снег, сообщили в Гидрометцентре.

На предстоящих выходных, 11 и 12 марта, пройдут дожди, а воздух прогреется до +18 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.

В воскресенье может также выпасть мокрый снег, аналогичная погода сохранится и в ночь на понедельник. В этот день похолодает до +8 градусов.

Добавим, что в ближайшие дни порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. В начале следующей недели ожидается облачная погода. 

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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