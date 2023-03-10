«В целом весьма милый коворкинг. Людей было не очень много, для свободного размещения доступно где-то шесть столов с возможностью сидеть по обе стороны. Шустрый вай-фай, есть кулеры и кухня, но на ней почти ничего не было из еды», — сообщила одна из клиенток.