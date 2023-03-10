Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Коворкинг — это офисное пространство, где можно арендовать рабочие места. В результате получается среднее между занятостью на дому и офисом в привычном понимании.
Здесь отсутствует рутина, которая преобладает в обычных офисах. Но при этом есть все необходимое для работы.
Компания предоставляет площади для представителей творческих и айти-профессий, есть эвент-площадка для проведения профильных мероприятий и инфраструктура для полноценной работы. В том числе кухня, переговорная, библиотека, диваны и пинг-понг.
Это место получило 4,9 балла из пяти возможных в сервисе «Яндекса». О нем оставили более 50 отзывов, в том числе негативные.
«Был в командировке, нужно было час поработать. Администратор просто грубиян, да и целом не очень приятное место — при подъеме по лестнице все грязное, в бычках и мусоре», — жалуются пользователи.
«Сложно найти вход, если приходишь впервые. Кофе дешевый растворимый. Место хорошее — в центре, удобная развязка для транспорта», — сообщают клиенты.
«Место для отдыха и работы — отличное. Правила тишины строго соблюдаются, в помещении очень чисто и огромный выбор кабинетов», — отмечают довольные посетители.
Компания предоставляет профессиональное пространство для специалистов beauty-сферы и современную площадку для событий, работы и общения. Коворкинг представляет собой лаунж-зону и конференц-зал вместимостью до 40 человек.
Организация получила 4,8 балла из пяти возможных. Впечатления у клиентов оказались различными.
«Стандартный коворкинг для бьюти-мастеров. Стен нет, шум от фена и вонь средств для укладки портит все впечатление. Мне попался не самый приветливый администратор, не отрываясь от телефона, кивнула на дверь. Повторно точно не пойду», — пишут расстроенные клиенты.
«Как постоянный посетитель была огорчена отношением администратора. И теперь перейду в другой коворкинг, где к клиентам лояльное отношение», — говорится в отзывах.
«Благодарю за это пространство, персонал вежливый, все всегда объяснят и покажут. Все сделано с любовью и профессионально, цены приемлемые», — пишут ростовчане.
У компании есть коворкинг на крыше, где можно работать на свежем воздухе. Также предусмотрели лаунж-зону, барную зону, лекторий на свежем воздухе и летний кинотеатр с кинопроектором.
Об этом месте оставили более 90 отзывов, в том числе люди жалуются на отсутствие парковки.
«Очень странный сервис. Была в Ростове 4 мая, нужно было рабочее место. Выбрала „Рубин“ из-за графика работы, на карте указано 24 часа. Поработать не удалось, так как мне отказали в оказании услуг по причине того, что администрация решила отдохнуть между майскими. Супер клиентоориентированный сервис», — пожаловались пользователи. Подобная претензия оказалась не единственной.
«Почему прямо сейчас нельзя оплатить 500 рублей за день и поработать, хотя это 24/7. Видите ли администрация на выходных или праздниках. Очень технологичный коворкинг», — говорится в отзывах. Были также и те, кто остались всем довольны.
«В целом весьма милый коворкинг. Людей было не очень много, для свободного размещения доступно где-то шесть столов с возможностью сидеть по обе стороны. Шустрый вай-фай, есть кулеры и кухня, но на ней почти ничего не было из еды», — сообщила одна из клиенток.
Площадь этого коворкинга составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь есть рабочие места, переговорные комнаты, конференц-зал и амфитеатр для проведения лекций и семинаров.
Об этом месте оставили 38 отзывов и в целом клиенты остались довольны проведенным здесь временем. Однако один из них пожаловался на низкую температуру воздуха.
«Отличная площадка для стартаперов и действующих предпринимателей. Приходи и работай. Переговорки, Интернет — все бесплатно. Единственный минус — прохладно зимой», — заявил один из посетителей.
«Был тут несколько раз по работе. Ценник средний, довольно уютно, но все же чего-то не хватает. Тихо, спокойно, никто не мешает. Но видел места и лучше», — говорится в отзывах.
«Лучший коворкинг для предпринимателей. Всегда помогут в решении юридических и бухгалтерских вопросов по бизнесу», — заявляют довольные клиенты.
Здесь можно арендовать рабочие места для бьюти-мастеров, доступны 28 мест open space и еще 14 кабинетов. Отзывов об этом месте оказалось более 60.
Многим понравилось предоставленное пространство, но часть клиентов пожаловалась на неудовлетворительные условия. В частности, они говорили о грязи и духоте.
«На первый взгляд просторно и светло. Но при обслуживании в VIP-комнате чуть не умерла от духоты, мастеру пришлось открывать дверь. Розетки в комнате с левой руки от мастера — комната для левшей? Большой плюс администраторам на входе — четко, вежливо, внимательно и одномоментно», — описала происходящее одна из клиенток.
«Арендовала различные кабинеты парикмахера в этом коворкинге. Каждый раз они были грязными, мойки — забитые, мусорка заполнена отходами предыдущих мастеров, на полу лежали волосы. Кабинеты совершенно не готовят к приходу мастера», — сказано в отзывах.
«Все хорошо, только убирайте чаще кабинеты», — пишут посетители.
«Отличное место для мастеров, чисто, комфортно, без накладок. Вежливый администратор, всегда поможет. Я довольна, вернусь снова», — говорят довольные клиенты.