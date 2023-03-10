Участникам СВО отменят пени за неуплату услуг ЖКХ

Как напоминает Infox со ссылкой на «Известия», штрафы за неуплату коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Однако для участников СВО и их семей штрафы могут отменить. Соответствующий законопроект уже принят парламентом в первом чтении и сейчас находится на доработке. Депутатов попросили определить размеры предполагаемых расходов и сформировать регламент компенсации недополученных средств для региональных бюджетов.