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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Участникам СВО отменят пени за неуплату услуг ЖКХ

Сегодня, 12:13
Участников СВО освободят от необходимости платить пени за неуплату ЖКУ. Обязательства по старым штрафам сохранятся, но эти суммы расти не будут.

Как напоминает Infox со ссылкой на «Известия», штрафы за неуплату коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Однако для участников СВО и их семей штрафы могут отменить. Соответствующий законопроект уже принят парламентом в первом чтении и сейчас находится на доработке. Депутатов попросили определить размеры предполагаемых расходов и сформировать регламент компенсации недополученных средств для региональных бюджетов.

Эксперты не выражают опасений в связи с отменой штрафов за неуплату ЖКУ участниками специальной военной операции. По подсчетам специалистов, даже если все участники СВО и их семьи перестанут платить за услуги ЖКХ, недостача в бюджете составит не более 100 миллионов рублей.

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