Участникам СВО отменят пени за неуплату услуг ЖКХ

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как напоминает Infox со ссылкой на «Известия», штрафы за неуплату коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Однако для участников СВО и их семей штрафы могут отменить. Соответствующий законопроект уже принят парламентом в первом чтении и сейчас находится на доработке. Депутатов попросили определить размеры предполагаемых расходов и сформировать регламент компенсации недополученных средств для региональных бюджетов.
Эксперты не выражают опасений в связи с отменой штрафов за неуплату ЖКУ участниками специальной военной операции. По подсчетам специалистов, даже если все участники СВО и их семьи перестанут платить за услуги ЖКХ, недостача в бюджете составит не более 100 миллионов рублей.