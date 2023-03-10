«Уральская Сталь» участвует в развитии промышленного туризма в Оренбургской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В состав интегрированного металлургического холдинга, во главе которого находится Денис Сафин, входят АО «Уральская Сталь» и АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ). Предприятия участвуют в развитии программы промтуризма. Они проводят экскурсии на производство, благодаря чему школьники и профессионалы могут ознакомиться с работой металлургов.
Металлургический комбинат полного цикла в городе Новотроицке Оренбургской области АО «Уральская Сталь» готовит новые экскурсионные и туристические программы, которые рассказывают об истории и работе предприятия. Желающие могут узнать о технологическом процессе плавки стали, проката металла и получить сувенир на память.
Маршрут разработан в рамках II Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Его реализует Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли России.
Проект направлен на создание позитивного имиджа промпредприятий и повышение качества экскурсий для развития туризма. Денис Сафин отмечает, что молодежь будет лучше ориентироваться в выборе профессии благодаря экскурсионным программам. «Уральская Сталь» выполняет программу по развитию территорий присутствия, создавая рабочие места.
Кроме того, комбинат успешно выполняет образовательные программы вместе с учреждениями среднего и высшего профессионального образования.
Развитие промышленного туризма является основной составляющей социальной ответственности комбината. Туристическая индустрия имеет существенный потенциал, чтобы создавать новые места для сотрудников в смежных сферах деятельности, таких как транспорт или сфера обслуживания. При этом рост числа гостей городов позволит и дальше повышать качество социальной инфраструктуры, сообщил Денис Сафин.