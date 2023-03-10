«Уральская Сталь» участвует в развитии промышленного туризма в Оренбургской области

В состав интегрированного металлургического холдинга, во главе которого находится Денис Сафин, входят АО «Уральская Сталь» и АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ). Предприятия участвуют в развитии программы промтуризма. Они проводят экскурсии на производство, благодаря чему школьники и профессионалы могут ознакомиться с работой металлургов.