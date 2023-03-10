В Роспотребнадзоре доложили о результатах лабораторных исследований питьевой воды в прошлом году. Выяснилось, что 31,9% взятых проб не прошли соответствие санитарно-химическим требованиям. В городах показатель составил 16,1%, а в муниципальных районах — 49,7%.