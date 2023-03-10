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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В 30% проб питьевой воды в Ростовской области выявили отклонения от нормы

10 марта 2023, 12:33
Фото: clati.ru
В Ростовской области порядка 30% питьевой воды не является безопасной и качественной
В Ростовской области 31,9% питьевой воды не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре доложили о результатах лабораторных исследований питьевой воды в прошлом году. Выяснилось, что 31,9% взятых проб не прошли соответствие санитарно-химическим требованиям. В городах показатель составил 16,1%, а в муниципальных районах — 49,7%.

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Основными причинами загрязнения воды назвали использование непригодных подземных источников, устаревшие системы перевозки воды и халатное отношение должностных лиц.

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#Здоровье#Новости#Ростовская область
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