Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Роспотребнадзоре доложили о результатах лабораторных исследований питьевой воды в прошлом году. Выяснилось, что 31,9% взятых проб не прошли соответствие санитарно-химическим требованиям. В городах показатель составил 16,1%, а в муниципальных районах — 49,7%.
Основными причинами загрязнения воды назвали использование непригодных подземных источников, устаревшие системы перевозки воды и халатное отношение должностных лиц.
Ранее врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной.