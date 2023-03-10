rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В РО упорядочили правила пересечения административной границы с ЛДНР

10 марта 2023, 14:32
Фото: 1MI
Накануне глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ, регламентирующий порядок въезда и выезда с территорий ЛДНР.

В донском правительстве пояснили, что эти дополнительные меры позволят упорядочить правила пересечения административной границы с ДНР и ЛНР и обеспечить безопасность жителей Дона.

Документ был подписан 9 марта текущего года. Установление порядка пересечения административной границы сократит количество вопросов, связанных с осуществлением контрольно-проверочных мероприятий на административной границе.

Как отмечает заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, при подготовке документа учитывался опыт других субъектов, в частности – Белгородской области.

— Положения указа содержат исчерпывающий перечень пунктов пропуска и мест пересечения административной границы с ЛДНР, а также необходимых для этого документов, — пояснил заместитель губернатора РО.

Согласно новому документу, попасть из Донецкой народной республики в Ростовскую область можно через несколько автомобильных пропускных пунктов. Среди них: Куйбышево - она же Мариновка, Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка и  Шрамко.

Из Луганской народной республики въехать в ростовскую область можно через пункты пропуска Изварино, Гуково, Новошахтинск, Чертково, железнодорожный пункт пропуска Гуково и места пересечения границы Титовка, Можаевка, Донецк, Донецк, Нижний Швырев, Верхний Швырев - она же Герасимовка, Нижняя Ореховка и  Алексеево-Тузловка. Через любые другие пункты въезд и выезд в Ростовскую область будет запрещен.

В региональном правительстве также отметили, что решение о необходимости разработки документа было принято по итогам заседания Оперативного штаба.

#Елена Янкевич
Подпишитесь
В Ростовской области нейросеть ловит автонарушителей, а власти — «летучих голландцев»
Сегодня, 15:38
Спасатели предупредили ростовчан об увеличении скорости ветра до 18 метров в секунду
Сегодня, 15:26
Фура «Магнита» вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку
Сегодня, 14:48
Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открыли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:19
Благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера
Сегодня, 14:10
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49