В РО упорядочили правила пересечения административной границы с ЛДНР

Из Луганской народной республики въехать в ростовскую область можно через пункты пропуска Изварино, Гуково, Новошахтинск, Чертково, железнодорожный пункт пропуска Гуково и места пересечения границы Титовка, Можаевка, Донецк, Донецк, Нижний Швырев, Верхний Швырев - она же Герасимовка, Нижняя Ореховка и Алексеево-Тузловка. Через любые другие пункты въезд и выезд в Ростовскую область будет запрещен.