В РО упорядочили правила пересечения административной границы с ЛДНР

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
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Updated Сегодня, 14:34
В донском правительстве пояснили, что эти дополнительные меры позволят упорядочить правила пересечения административной границы с ДНР и ЛНР и обеспечить безопасность жителей Дона.
Документ был подписан 9 марта текущего года. Установление порядка пересечения административной границы сократит количество вопросов, связанных с осуществлением контрольно-проверочных мероприятий на административной границе.
Как отмечает заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, при подготовке документа учитывался опыт других субъектов, в частности – Белгородской области.
— Положения указа содержат исчерпывающий перечень пунктов пропуска и мест пересечения административной границы с ЛДНР, а также необходимых для этого документов, — пояснил заместитель губернатора РО.
Согласно новому документу, попасть из Донецкой народной республики в Ростовскую область можно через несколько автомобильных пропускных пунктов. Среди них: Куйбышево - она же Мариновка, Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка и Шрамко.
Из Луганской народной республики въехать в ростовскую область можно через пункты пропуска Изварино, Гуково, Новошахтинск, Чертково, железнодорожный пункт пропуска Гуково и места пересечения границы Титовка, Можаевка, Донецк, Донецк, Нижний Швырев, Верхний Швырев - она же Герасимовка, Нижняя Ореховка и Алексеево-Тузловка. Через любые другие пункты въезд и выезд в Ростовскую область будет запрещен.
В региональном правительстве также отметили, что решение о необходимости разработки документа было принято по итогам заседания Оперативного штаба.