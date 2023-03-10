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В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФ

10 марта 2023, 07:17
Фото: 1MI
В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФ

Ространснадзор поручил Ростову разобраться с нелегальными автобусами из Донбасса

Ростову поручили решить проблему подозрительного пассажирского транспорта из новых российских регионов, об этом сообщили в ходе заседания комитета Гордумы по транспорту.

Портал Dоnnews рассказал, что в Ростове стали замечать нелегальный пассажирский транспорт из новых субъектов Российской Федерации. По словам местных властей, так называемые «летучие голландцы» приезжают на импровизированный стихийный мини-вокзал на Гвардейской площади, однако в департаменте транспорта до сих пор не выяснили, откуда берутся эти автобусы.

Начальник департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня уточнил, что структура получила приказ от Ространснадзора и вышестоящего руководства разобраться с маршрутками, игнорирующими автовокзалы города, поскольку вопрос касается не только безопасности пассажироперевозок.

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В настоящий момент известно, что эти автобусы не имеют отношения ни к дептранспорта Ростова, ни к Минтранспорта региона. По мнению председателя комиссии Гордумы Магомеда Дарсигова, эти автобусы и маршрутки никогда не смогут работать легально, поскольку возраст подвижного состава достигает 40 лет, а все автобусы, обеспечивающие пассажироперевозки через границу, должны быть сертифицированы.

«Любой из этих автобусов ГИБДД остановит и поставит на штрафстоянку», — категорично заметил депутат, добавив, что эти автобусы организовали импровизированный автовокзал на Гвардейской площади, хотя там не предусмотрены остановки общественного транспорта.

По словам Дарсигова, с площади автобусы отправляются в Мариуполь и Донецк, никого там не штрафуют и не контролируют. Тем временем, до сих пор остается неизвестным, как власти собираются бороться с нелегальными перевозками.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются отказаться от малых маршруток.

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