В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФ

В настоящий момент известно, что эти автобусы не имеют отношения ни к дептранспорта Ростова, ни к Минтранспорта региона. По мнению председателя комиссии Гордумы Магомеда Дарсигова, эти автобусы и маршрутки никогда не смогут работать легально, поскольку возраст подвижного состава достигает 40 лет, а все автобусы, обеспечивающие пассажироперевозки через границу, должны быть сертифицированы.