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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком

10 марта 2023, 07:18
Фото: Тг канал rostovnovosti
В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком
Ростовчанин немного потанцевал, подумал и подрался с круглосуточным ларьком, видео появилось в местных Telegram-каналах.

Telegram-канал «Это Ростов!» в четверг, 9 марта, рассказал, что местный житель напал на круглосуточный ларек на Шеболдаева, 15.

На видео видно, что мужчина стоял на тротуаре у продуктово-табачного ларька и немного пританцовывал, после чего увидел свое отражение в окне, на несколько секунд оцепенел, а после начал бить по стеклу руками и ногой, нанеся по окну не меньше девяти ударов.

В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком
Видео: Тг канал rostovnovosti
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«Он единственный, кто видит потаенное зло и борется с ним», — подписал видео автор.

Предположительно, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее ростовчане подрались с водителем такси из-за 100 рублей.

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