В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком

На видео видно, что мужчина стоял на тротуаре у продуктово-табачного ларька и немного пританцовывал, после чего увидел свое отражение в окне, на несколько секунд оцепенел, а после начал бить по стеклу руками и ногой, нанеся по окну не меньше девяти ударов.