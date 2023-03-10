В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Telegram-канал «Это Ростов!» в четверг, 9 марта, рассказал, что местный житель напал на круглосуточный ларек на Шеболдаева, 15.
На видео видно, что мужчина стоял на тротуаре у продуктово-табачного ларька и немного пританцовывал, после чего увидел свое отражение в окне, на несколько секунд оцепенел, а после начал бить по стеклу руками и ногой, нанеся по окну не меньше девяти ударов.
«Он единственный, кто видит потаенное зло и борется с ним», — подписал видео автор.
Предположительно, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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