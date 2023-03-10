Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В пятницу температура составит +15 градусов, в субботу — +17, в воскресенье — +18 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
В ночь на понедельник в городе выпадет снег с дождем, а днем осадки полностью прекратятся. Воздух прогреется до плюс восьми градусов.
В начале следующей недели будет сохраняться облачная погода, температура может подняться до +14 градусов. Ночью будет холодать до +4 градусов.
Ранее в Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.