rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Ростове-на-Дону днем с 10 по 12 марта ожидаются дожди

10 марта 2023, 07:14
Фото: StephenWright/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону днем с 10 по 12 марта ожидаются дожди
В Ростове-на-Дону с пятницы по воскресенье, с 10 по 12 марта, прогнозируют дождливую погоду, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

В пятницу температура составит +15 градусов, в субботу — +17, в воскресенье — +18 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

В ночь на понедельник в городе выпадет снег с дождем, а днем осадки полностью прекратятся. Воздух прогреется до плюс восьми градусов.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

В начале следующей недели будет сохраняться облачная погода, температура может подняться до +14 градусов. Ночью будет холодать до +4 градусов.

Ранее в Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВыезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Прогноз погоды
Подпишитесь
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер получил 3 года и 5 месяцев колонии
Сегодня, 08:15
В Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея
Сегодня, 07:45
В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком
Сегодня, 07:18
В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФ
Сегодня, 07:17
Отношение ухудшилось: мигранты из Ростова рассказали, почему россияне бегут из Грузии
Сегодня, 06:47
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49