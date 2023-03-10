В Ростове на ремонт художественного училища имени Грекова потратят 111,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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ГБПОУ РО «Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который отреставрирует здание училища за 111,5 миллиона рублей. Само здание является памятником архитектуры и истории города, принадлежало Великановой и Козловой и было построено в 1880-х годах на улице Серафимовича, 15.
Согласно проекту, подрядчикам предстоит провести ремонт здания, привести в порядок инженерные сооружения и сети ресурсоснабжения особняка, а также провести работы по озеленению территорий, отремонтировать освещение, дорожные покрытия, систему вентиляции, укрепить грунт, а также вывезти строительный мусор.
Работы необходимо провести до 31 августа 2024 года, подрядчика выберут 31 марта.
Ранее на реставрацию особняка Парамонова выделили 47 миллионов рублей.