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В Ростове на ремонт художественного училища имени Грекова потратят 111,5 млн рублей

10 марта 2023, 09:44
Фото: donland.ru
В Ростове на ремонт художественного училища имени Грекова потратят 111,5 млн рублей
В Ростове на реставрация особняка А. Великановой и П. Козловой, где находится художественное училище имени Грекова, выделили около 111, 58 миллиона рублей, сведения появились на портале закупок.

ГБПОУ РО «Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который отреставрирует здание училища за 111,5 миллиона рублей. Само здание является памятником архитектуры и истории города, принадлежало Великановой и Козловой и было построено в 1880-х годах на улице Серафимовича, 15.

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Фото: Яндекс.Карты

Согласно проекту, подрядчикам предстоит провести ремонт здания, привести в порядок инженерные сооружения и сети ресурсоснабжения особняка, а также провести работы по озеленению территорий, отремонтировать освещение, дорожные покрытия, систему вентиляции, укрепить грунт, а также вывезти строительный мусор.

Работы необходимо провести до 31 августа 2024 года, подрядчика выберут 31 марта.

Ранее на реставрацию особняка Парамонова выделили 47 миллионов рублей.

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