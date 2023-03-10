В Ростове на ремонт художественного училища имени Грекова потратят 111,5 млн рублей

ГБПОУ РО «Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который отреставрирует здание училища за 111,5 миллиона рублей. Само здание является памятником архитектуры и истории города, принадлежало Великановой и Козловой и было построено в 1880-х годах на улице Серафимовича, 15.