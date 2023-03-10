В Ростове офтальмологи спасли зрение 13-летнему школьнику. Подростка случайно ударили в глаз острым карандашом. Отец мальчика быстро отвезли ребенка в больницу. Там медики выявили у него проникающее ранение роговицы с выпадением оболочек, частичный гемофтальм и другие тяжелые осложнения.