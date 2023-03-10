Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В Ростове офтальмологи спасли зрение 13-летнему школьнику. Подростка случайно ударили в глаз острым карандашом. Отец мальчика быстро отвезли ребенка в больницу. Там медики выявили у него проникающее ранение роговицы с выпадением оболочек, частичный гемофтальм и другие тяжелые осложнения.
После сложной операции зрение подростка было полностью восстановлено. Сейчас он уже выписан из больницы.
Завотделением офтальмологии ГБСМП в Ростове Ирина Шангичева отметила, что при получении травмы глаза важно немедленно обратиться за медицинской помощью. В ГБСМП круглосуточно работает круглосуточный глазной травмпункт.
Ранее в Ростове врачи спасли жизнь школьника, проглотившего иголку два года назад.