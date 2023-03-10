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Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В Ростове врачи спасли зрение подростку, которого ударили в глаз острым карандашом

10 марта 2023, 17:04
Фото: pxhere.com
Врачам в Ростове удалось спасти зрение 13-летнему подростку, которого случайно ударили карандашом в глаз, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Ростове офтальмологи спасли зрение 13-летнему школьнику. Подростка случайно ударили в глаз острым карандашом. Отец мальчика быстро отвезли ребенка в больницу. Там медики выявили у него проникающее ранение роговицы с выпадением оболочек, частичный гемофтальм и другие тяжелые осложнения.

После сложной операции зрение подростка было полностью восстановлено. Сейчас он уже выписан из больницы.

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Завотделением офтальмологии ГБСМП в Ростове Ирина Шангичева отметила, что при получении травмы глаза важно немедленно обратиться за медицинской помощью. В ГБСМП круглосуточно работает круглосуточный глазной травмпункт.

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