rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

В Ростове выбрали компанию, которая построит детсад на левом берегу Дона за 460 млн

10 марта 2023, 16:12
Фото: 1MI
В Ростове выбрали подрядчика для строительства детского сада за 458,5 млн рублей
В Ростове компания ООО «РОСТРА-РД» получила контракт на строительство детского сада на левом берегу Дона за 458,5 миллиона рублей, данные об этом появились на портале закупок.

Напомним, в феврале стало известно, что «Управление капитального строительства Ростова» объявило о поисках подрядчика, который построит детский сад на улице Левобережной, 18, а также оборудует спортплощадки и высадит десятки деревьев рядом со зданием.

На левом берегу Дона построят как минимум четыре новых микрорайона Ростова
Узнать подробнее

Уже в четверг, 9 марта, стало известно, что контракт на строительство детсада на 200 воспитанников получила компания ООО «РОСТРА-РД», которая согласилась выполнить работы за максимальную стоимость контракта — более 458,53 миллиона рублей. Завершить строительство необходимо 24 апреля 2024 года.

Согласно данным сервиса Basi.Myseldon компания существует на рынке 6 лет, а ее доходы за 2021 год составили около 7,3 миллиарда рублей.

Читайте также:
В Ростове построят детский сад на левом берегу Дона к апрелю 2024 годаВ Ростовской области построят ещё один автовокзалВ Ростовской области рядом с ТЦ «Мега» построят жилые многоэтажки
#Надежда Пустяк#Закупки#Строительство#Дети#Образование#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области нейросеть ловит автонарушителей, а власти — «летучих голландцев»
Сегодня, 15:38
Спасатели предупредили ростовчан об увеличении скорости ветра до 18 метров в секунду
Сегодня, 15:26
Фура «Магнита» вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку
Сегодня, 14:48
Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открыли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:19
Благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера
Сегодня, 14:10
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49