Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Напомним, в феврале стало известно, что «Управление капитального строительства Ростова» объявило о поисках подрядчика, который построит детский сад на улице Левобережной, 18, а также оборудует спортплощадки и высадит десятки деревьев рядом со зданием.
Уже в четверг, 9 марта, стало известно, что контракт на строительство детсада на 200 воспитанников получила компания ООО «РОСТРА-РД», которая согласилась выполнить работы за максимальную стоимость контракта — более 458,53 миллиона рублей. Завершить строительство необходимо 24 апреля 2024 года.
Согласно данным сервиса Basi.Myseldon компания существует на рынке 6 лет, а ее доходы за 2021 год составили около 7,3 миллиарда рублей.