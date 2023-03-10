Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Такая возможность может появиться в рамках государственно-частного партнерства. В Заксобрании региона рассказали, что частные лица смогут передавать муниципалитетам участки для организации кладбищ.
«Если у муниципалитета есть земельный участок, но нет средств на создание кладбища, то этот проект могут передать инвестору», — пишет Donday.
Отмечается, что нововведения помогут решить проблему дефицита мест на кладбищах. Всего в регионе есть 2,1 тысячи территорий, предназначенных для захоронений.
Ранее стало известно, что в донском регионе хотят пересчитать все могилы к 2025 году