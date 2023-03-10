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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В Ростовской области могут начать создавать частные кладбища и крематории

10 марта 2023, 11:38
Фото: Georg Lippitsch/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области могут начать создавать частные кладбища и крематории
В Ростовской области депутаты обсудили находящийся на рассмотрении закон, в котором прописана возможность создания частных кладбищ и крематориев.

Такая возможность может появиться в рамках государственно-частного партнерства. В Заксобрании региона рассказали, что частные лица смогут передавать муниципалитетам участки для организации кладбищ.

«Если у муниципалитета есть земельный участок, но нет средств на создание кладбища, то этот проект могут передать инвестору», — пишет Donday.

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Отмечается, что нововведения помогут решить проблему дефицита мест на кладбищах. Всего в регионе есть 2,1 тысячи территорий, предназначенных для захоронений.  

Ранее стало известно, что в донском регионе хотят пересчитать все могилы к 2025 году

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