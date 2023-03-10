Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Ранее в региональном УСКР сообщили, что правоохранитель через Интернет получал задания о сбыте наркотиков. После этого он распространял их по Сальскому району.
Правоохранителя задержали в селе Крученая Балка и нашли при нем партию мефедрона. После этого возбудили уголовное дело, а сотрудника уволили.
Теперь у 1Rnd появилось видео допроса подозреваемого. Он признался, что распространял наркотики и был задержан.
Фигурант показал оперативникам телефон, где есть доказательства совершения им преступлений.