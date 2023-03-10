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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

В Ростовской области назвали подробности допроса майора полиции про сбыт наркотиков

10 марта 2023, 05:14
Фото: 1mi
В Интернете опубликовали кадры допроса бывшего полицейского, подозреваемого в сбыте наркотиков в Ростовской области.

Ранее в региональном УСКР сообщили, что правоохранитель через Интернет получал задания о сбыте наркотиков. После этого он распространял их по Сальскому району. 

Правоохранителя задержали в селе Крученая Балка и нашли при нем партию мефедрона. После этого возбудили уголовное дело, а сотрудника уволили. 

СК подтвердил задержание полицейского за сбыт наркотиков в Ростовской области
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Теперь у 1Rnd появилось видео допроса подозреваемого. Он признался, что распространял наркотики и был задержан. 

Фигурант показал оперативникам телефон, где есть доказательства совершения им преступлений.

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