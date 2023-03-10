В Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Ростовской области комплексы фотовидеофиксации нарушении начали отслеживать наличие ремня безопасности у водителя. По словам властей, тестирование системы уже завершилось, и сейчас нейросеть приступила к работе. Дорожные камеры, распознающие нарушителей, установили на трассах с интенсивным потоком транспорта.
В Центре Автоматизированной Фиксации Административных Правонарушений уже начали выносить соответствующие постановления, за каждый эпизод нарушения правил безопасности водители будут платить штраф в размере одной тысячи рублей.
По словам директора центра безопасности дорожного движения Татьяны Русановой для работы нейросети не закупали новое оборудование, а только модернизировали ПО комплексов фотовидеофиксации.
В пресс-службе уточнили, что нейросеть обучалась на основе эталонных изображений, после обработки информации и фиксации нарушения снимки направят операторам, которые будут подтверждать или отклонять фотофакты нарушения.
Власти добавили, что только с 1 марта в Ростовской области с помощью комплексов зафиксировали 229,5 тысячи постановлений о нарушении ПДД.
«Это в 1,5 раза превысило количество постановлений, вынесенных за два месяца 2022 года», — сказано в сообщении.
Ранее нейросети составили портреты типичных жителей Ростова-на-Дону.