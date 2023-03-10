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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:09

В Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД

10 марта 2023, 09:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД
В Ростовской области нейросеть начала фиксировать отсутствие ремня безопасности у водителей, об этом сообщили в донском правительстве.

В Ростовской области комплексы фотовидеофиксации нарушении начали отслеживать наличие ремня безопасности у водителя. По словам властей, тестирование системы уже завершилось, и сейчас нейросеть приступила к работе. Дорожные камеры, распознающие нарушителей, установили на трассах с интенсивным потоком транспорта.

В Центре Автоматизированной Фиксации Административных Правонарушений уже начали выносить соответствующие постановления, за каждый эпизод нарушения правил безопасности водители будут платить штраф в размере одной тысячи рублей.

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В пресс-службе уточнили, что нейросеть обучалась на основе эталонных изображений
Фото: donland.ru

По словам директора центра безопасности дорожного движения Татьяны Русановой для работы нейросети не закупали новое оборудование, а только модернизировали ПО комплексов фотовидеофиксации.

В пресс-службе уточнили, что нейросеть обучалась на основе эталонных изображений, после обработки информации и фиксации нарушения снимки направят операторам, которые будут подтверждать или отклонять фотофакты нарушения.

Власти добавили, что только с 1 марта в Ростовской области с помощью комплексов зафиксировали 229,5 тысячи постановлений о нарушении ПДД.

«Это в 1,5 раза превысило количество постановлений, вынесенных за два месяца 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее нейросети составили портреты типичных жителей Ростова-на-Дону.

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