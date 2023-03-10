В Ростовской области нейросеть будет выявлять нарушителей ПДД

В Ростовской области комплексы фотовидеофиксации нарушении начали отслеживать наличие ремня безопасности у водителя. По словам властей, тестирование системы уже завершилось, и сейчас нейросеть приступила к работе. Дорожные камеры, распознающие нарушителей, установили на трассах с интенсивным потоком транспорта.