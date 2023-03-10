Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Гордума Ростова озаботилась проблемой подозрительного пассажирского транспорта из новых российских регионов. Власти рассказали, что так называемые «летучие голландцы» сделали своим стихийным вокзалом Гвардейскую площадь. Однако вопрос, откуда берутся эти автобусы, до сих пор остается открытым. Известно, что они не имеют отношения ни к департаменту транспорта Ростова, ни к Минтрансу региона.
Власти обращают внимание на проблему безопасности подобных пассажирских перевозок. Депутат Магомед Дарсигов заявил, что «летучие голландцы» никогда не смогут работать легально, так как возраст подвижного состава достигает 40 лет, а для того, чтобы обеспечивать перевозки пассажиров через границу, автобусы должны быть сертифицированы. Народный избранник заявил, что любой из таких автобусов может быть остановлен ГИБДД и отправлен на штрафстоянку.
Однако конкретных мер борьбы с нелегальными перевозками в новые регионы власти пока не назвали.
Правительство Ростовской области сообщило, что на дорогах региона нейросеть начала фиксировать отсутствие ремня безопасности у водителей. Уточняется, что нейросеть внедрена в камеры фотовидеофиксации. Они размещены на трассах с интенсивным потоком транспорта.
Уточняется, что нейросеть обучалась на основе эталонных изображений. После того, как камера зафиксировала нарушение, снимок с ним направляется операторам, которые подтверждают или отклоняют его.
Также власти напомнили, что штраф за единичный эпизод проезда без ремня безопасности составляет одну тысячу рублей. Всего только с 1 марта в Ростовской области с помощью комплексов зафиксировали 229,5 тысячи постановлений о нарушении ПДД. Это в 1,5 раза больше, чем за два месяца 2022 года.
Суд в Ростове вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Дело было возбуждено из-за выделенных министерством денег на работы в парках в Ростове и Зверево. Следствие полагает, что сделано это было необоснованно.
Майеру назначили наказание в виде трех лет и пяти месяцев заключения. Однако, учитывая срок который он провел в СИЗО, из тюрьмы экс-министр выйдет уже через пять месяцев.