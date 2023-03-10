Власти обращают внимание на проблему безопасности подобных пассажирских перевозок. Депутат Магомед Дарсигов заявил, что «летучие голландцы» никогда не смогут работать легально, так как возраст подвижного состава достигает 40 лет, а для того, чтобы обеспечивать перевозки пассажиров через границу, автобусы должны быть сертифицированы. Народный избранник заявил, что любой из таких автобусов может быть остановлен ГИБДД и отправлен на штрафстоянку.