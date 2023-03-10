В Ростовской области построят ещё один вокзал

Также местные власти отчитались о ходе работ на железнодорожном вокзале Сальска, реконструкцию которого ведут более четырех лет. Стоимость проекта составляет 475 миллионов рублей, однако в этом году работы проводить не будут — ОАО «РЖД» не выделило средств на реализацию проекта. В настоящее время удалось закончить фундамент здания, бетонную часть цоколя, кирпичные крылья здания и кровлю.