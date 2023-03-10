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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Ростовской области построят ещё один автовокзал

10 марта 2023, 10:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области построят ещё один вокзал
В Ростовской области сообщили, что собираются построить новый автовокзал в Сальске вместо демонтированного, подробностями поделились в пресс-службе донского правительства.

На днях состоялось совещание по вопросам организации транспортных обеспечения жителей Сальска, во время которого представитель ГУП РО «Сальское ПАТП» объявил, что предприятие удалось сделать безубыточным в феврале этого года. В ближайшее время планируется распространить зону работы ПАТП на две территории, граничащие с Сальским районом.

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Кроме того, сообщается, что вместо аварийного сальского автовокзала, здание которого снесли, собираются построить новое. Новый вокзал будет играть важную роль в транспортном обслуживании населения, поскольку является точкой отправления для 35 маршрутов межмуниципального и межрегионального сообщения.

Также местные власти отчитались о ходе работ на  железнодорожном вокзале Сальска, реконструкцию которого ведут более четырех лет. Стоимость проекта составляет 475 миллионов рублей, однако в этом году работы проводить не будут — ОАО «РЖД» не выделило средств на реализацию проекта. В настоящее время удалось закончить фундамент здания, бетонную часть цоколя, кирпичные крылья здания и кровлю.

Также местные власти отчитались о ходе реконструкции железнодорожного вокзала Сальска
Фото: donland.ru

Министр транспорта Владимир Окунев поручил ускорить работы по подготовке дизайн-проекта нового автовокзала и представить его в апреле 2023 года, чтобы можно было оценить сроки строительства хотя бы одного из двух значимых объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее в Ростове отказались от планов по переносу главного автовокзала.

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