В Ростовской области построят ещё один вокзал

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
На днях состоялось совещание по вопросам организации транспортных обеспечения жителей Сальска, во время которого представитель ГУП РО «Сальское ПАТП» объявил, что предприятие удалось сделать безубыточным в феврале этого года. В ближайшее время планируется распространить зону работы ПАТП на две территории, граничащие с Сальским районом.
Кроме того, сообщается, что вместо аварийного сальского автовокзала, здание которого снесли, собираются построить новое. Новый вокзал будет играть важную роль в транспортном обслуживании населения, поскольку является точкой отправления для 35 маршрутов межмуниципального и межрегионального сообщения.
Также местные власти отчитались о ходе работ на железнодорожном вокзале Сальска, реконструкцию которого ведут более четырех лет. Стоимость проекта составляет 475 миллионов рублей, однако в этом году работы проводить не будут — ОАО «РЖД» не выделило средств на реализацию проекта. В настоящее время удалось закончить фундамент здания, бетонную часть цоколя, кирпичные крылья здания и кровлю.
Министр транспорта Владимир Окунев поручил ускорить работы по подготовке дизайн-проекта нового автовокзала и представить его в апреле 2023 года, чтобы можно было оценить сроки строительства хотя бы одного из двух значимых объектов транспортной инфраструктуры.
Ранее в Ростове отказались от планов по переносу главного автовокзала.