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В Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея

10 марта 2023, 07:45
Фото: Rost.galis/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея
В Ростовской области не передали в собственность РПЦ здание Старочеркасского музея-заповедника, где хранят фонды учреждения, говорится в отчете правительства региона.

Передать здание планировали до 29 сентября 2021 года, однако за это время музей должны были обеспечить другим строением. Для этого в 2016 году разработали проектно-сметную документацию на строительство здания фондохранилища.

Вначале для этого предусмотрели участок на Советской, а после строительство перенесли на Соборную в Старочеркасской. Но пока нового здания так и не появилось, а контракт с подрядчиком на проектирование фондохранилища теперь хотят заключить до 30 марта 2023 года.

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Напомним, что в 2018 году Минимущество выпустило распоряжение о передаче одного из нежилых помещений комплекса Старочеркасского музея-заповедника в собственность РПЦ. Что именно было в этом документе, читайте по ссылке.

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