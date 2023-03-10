Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Передать здание планировали до 29 сентября 2021 года, однако за это время музей должны были обеспечить другим строением. Для этого в 2016 году разработали проектно-сметную документацию на строительство здания фондохранилища.
Вначале для этого предусмотрели участок на Советской, а после строительство перенесли на Соборную в Старочеркасской. Но пока нового здания так и не появилось, а контракт с подрядчиком на проектирование фондохранилища теперь хотят заключить до 30 марта 2023 года.
Напомним, что в 2018 году Минимущество выпустило распоряжение о передаче одного из нежилых помещений комплекса Старочеркасского музея-заповедника в собственность РПЦ. Что именно было в этом документе, читайте по ссылке.