Вначале для этого предусмотрели участок на Советской, а после строительство перенесли на Соборную в Старочеркасской. Но пока нового здания так и не появилось, а контракт с подрядчиком на проектирование фондохранилища теперь хотят заключить до 30 марта 2023 года.