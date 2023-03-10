Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В этом году власти Ростовской области планируют реконструкцию 23 дорог, ведущих к границам с ДНР и ЛНР. На эти цели будет потрачено 2,5 миллиардов рублей, часть денег будет выделена из федерального бюджета, уточняет ТАСС.
В министерстве транспорта региона уточнили, что Ростовскую область с новыми регионами связывает 23 дороги. Они значительно пострадали в последние годы, так как не были рассчитаны на большой трафик машин. Помимо дорог, в удручающем состоянии находятся три моста.
Всего планируется восстановить порядка 130 километров дорожного полотна.
Ранее стало известно, что дорога из Ростова-на-Дону в Крым, которая пройдет через новые российские регионы, получит категорию нескоростной.