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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

В Ростовской области восстановят 23 дороги к сухопутному коридору в Крым

10 марта 2023, 11:54
Фото: Rosavtodor.ru/cc by sa
В Ростовской области восстановят 23 дороги к сухопутному коридору в Крым
В Ростовской области планируется ремонт 23 дорог, ведущих к сухопутному коридору в Крым, сообщили в министерстве транспорта региона.

В этом году власти Ростовской области планируют реконструкцию 23 дорог, ведущих к границам с ДНР и ЛНР. На эти цели будет потрачено 2,5 миллиардов рублей, часть денег будет выделена из федерального бюджета, уточняет ТАСС.

В министерстве транспорта региона уточнили, что Ростовскую область с новыми регионами связывает 23 дороги. Они значительно пострадали в последние годы, так как не были рассчитаны на большой трафик машин. Помимо дорог, в удручающем состоянии находятся три моста.

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Всего планируется восстановить порядка 130 километров дорожного полотна.

Ранее стало известно, что дорога из Ростова-на-Дону в Крым, которая пройдет через новые российские регионы, получит категорию нескоростной.

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