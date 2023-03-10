Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Осадки начнутся еще в пятницу, 10 марта. Температура составит 15 градусов, скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.
В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, осадки будут сохраняться. Максимальная температура достигнет 18 градусов, ветер станет сильнее.
В понедельник в регионе похолодает, температура не поднимется выше 8 градусов. Осадки должны прекратиться.
В дальнейшем в области ожидается небольшое потепление, но в ночь на вторник температура опустится до минус одного градуса.
Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.