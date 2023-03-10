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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Ростовской области все выходные будут идти дожди с 11 марта

10 марта 2023, 05:36
Фото: 1mi
В Ростовской области на предстоящих выходных обещают дождливую погоду, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

Осадки начнутся еще в пятницу, 10 марта. Температура составит 15 градусов, скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, осадки будут сохраняться. Максимальная температура достигнет 18 градусов, ветер станет сильнее.

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В понедельник в регионе похолодает, температура не поднимется выше 8 градусов. Осадки должны прекратиться.

В дальнейшем в области ожидается небольшое потепление, но в ночь на вторник температура опустится до минус одного градуса.

Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Общество#Прогноз погоды#Илья Протвинов
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