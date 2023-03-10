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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В зоопарке Ростова родился кенгуренок, но увидеть его почти невозможно

10 марта 2023, 16:02
Фото: https://vk.com/logvinenko_rnd
В ростовском зоопарке на свет появился кенгуренок

Сити-менеджер Ростова Логвиненко рассказал о рождении кенгуренка в городском зоопарке

В ростовском зоопарке на свет появился кенгуренок, рассказал в своих соцсетях сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В ростовском зоопарке родился кенгуренок. Его родители — кенгуру Бенетта Вьюга и Сибиряк. Для самки это уже четвертый малыш, а для самца — восьмой.

Сообщается, что пока большую часть времени кенгуренок проводит в «сумке» у мамы, однако активно изучает окружающий его мир. Гости зоопарка пока не могут часто видеть малыша. Зоологи говорят, что «отлучать» кенгуренка от мамы разрешено лишь после полугода.

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Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко добавил, что кенгуру в ростовском зоопарке размножаются уже более 40 лет.

Ранее в ростовском зоопарке выбрали самую красивую обезьяну.

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