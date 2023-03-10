Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В ростовском зоопарке родился кенгуренок. Его родители — кенгуру Бенетта Вьюга и Сибиряк. Для самки это уже четвертый малыш, а для самца — восьмой.
Сообщается, что пока большую часть времени кенгуренок проводит в «сумке» у мамы, однако активно изучает окружающий его мир. Гости зоопарка пока не могут часто видеть малыша. Зоологи говорят, что «отлучать» кенгуренка от мамы разрешено лишь после полугода.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко добавил, что кенгуру в ростовском зоопарке размножаются уже более 40 лет.
Ранее в ростовском зоопарке выбрали самую красивую обезьяну.