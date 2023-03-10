Сообщается, что пока большую часть времени кенгуренок проводит в «сумке» у мамы, однако активно изучает окружающий его мир. Гости зоопарка пока не могут часто видеть малыша. Зоологи говорят, что «отлучать» кенгуренка от мамы разрешено лишь после полугода.