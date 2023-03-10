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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Zara, Bershka и Pull&Bear откроются в ростовских ТЦ под новыми вывесками до лета

10 марта 2023, 17:04
Фото: Wikipedia.org
В Ростове в апреле под другим названием заработают магазины Zara и Bershka
Уже этой весной в Ростове снова заработают магазины Zara, Bershka и Pull&Bear, правда, в Россию они вернутся под новыми названиями, пишут СМИ.

В апреле этого года в Ростове снова заработают магазины Zara, Bershka и Pull& Bear. Однако на российский рынок они вернутся под новыми названиями. Так, по информации ТАСС, Bershka переименуют в Ecru, Pull& Bear будет работать под названием DUB, а Zara станет Maag.

Сообщается, что магазины уже готовятся к обновлению и редизайну, набирают персонал.

«Я бы назвал „Тряпки“»: в Ростове под другим названием снова заработают магазины Zara
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Теперь три бренда принадлежат группе Daher из Арабских Эмиратов.

Напомним, Zara, Bershka и Pull& Bear объявили о своем уходе с российского рынка весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. В Ростове их магазины работали в торговых комплексах «Золотой Вавилон» и «Горизонт», а также в «Меге» в Аксае.

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