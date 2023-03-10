В апреле этого года в Ростове снова заработают магазины Zara, Bershka и Pull& Bear. Однако на российский рынок они вернутся под новыми названиями. Так, по информации ТАСС, Bershka переименуют в Ecru, Pull& Bear будет работать под названием DUB, а Zara станет Maag.