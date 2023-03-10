Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В апреле этого года в Ростове снова заработают магазины Zara, Bershka и Pull& Bear. Однако на российский рынок они вернутся под новыми названиями. Так, по информации ТАСС, Bershka переименуют в Ecru, Pull& Bear будет работать под названием DUB, а Zara станет Maag.
Сообщается, что магазины уже готовятся к обновлению и редизайну, набирают персонал.
Теперь три бренда принадлежат группе Daher из Арабских Эмиратов.
Напомним, Zara, Bershka и Pull& Bear объявили о своем уходе с российского рынка весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. В Ростове их магазины работали в торговых комплексах «Золотой Вавилон» и «Горизонт», а также в «Меге» в Аксае.