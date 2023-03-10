«Школа у нас находится в селе Ольховчик. За детьми в наш хутор приезжает автобус. Но он не может переехать через воду. В школе просят писать объяснительную из-за отсутствия ребенка на занятиях. А что писать? Этой проблеме в хуторе уже больше десяти лет», — жалуется Оксана.