Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Местные жители рассказывают, что каждую весну в хуторе разливается река. Мостик на ней уходит под воду, отрезая людей от цивилизации.
«В хуторе есть онкобольная женщина. Сегодня ей надо было ехать в больницу в Шахтах. А поехать она не смогла», — сокрушается местная жительница Оксана [имя изменено по ее просьбе].
Дома вынуждены сидеть и дети. Из-за отсутствия возможности перебраться через реку, они не посещают школу.
«Школа у нас находится в селе Ольховчик. За детьми в наш хутор приезжает автобус. Но он не может переехать через воду. В школе просят писать объяснительную из-за отсутствия ребенка на занятиях. А что писать? Этой проблеме в хуторе уже больше десяти лет», — жалуется Оксана.
Люди рассказывают, что ни у кого не могут добиться ответа, как им жить.
«На прошлой неделе мы задавали этот вопрос главе поселения. Он сказал, что через два дня будут заморозки и вода уйдет. Вода, действительно, ушла, но сейчас снова прибавилась», — говорит Оксана.
Местные жители добавляют, что теоретически, есть объездная дорога. Но она холмистая, поэтому в грязь проехать по ней невозможно.
В администрации Ольховчанского сельского поселения подтвердили, что знают о существовании этой проблемы.
«У нас село разделено рекой. Поэтому и в хуторе Куцаевский, и в хуторе Петровский во время паводков, весной, возникает эта проблема. Длится она максимум неделю. Когда требуется — подвозим продукты. Мы всю жизнь так живем. Люди об этом знают, поэтому оставляют машины на другом берегу реки», — сообщили в администрации сельского поселения.
Выяснилось, что дорога и мостик находятся в ведении администрации Чертковского района. В администрации поселения подчеркнули, что устные жалобы от местных жителей поступали и в местную администрацию, и в районную. Но письменных — не было.
Какие меры по решению проблемы хуторян предпринимаются администрацией Чертковского района узнать не удалось — никто не ответил на звонок. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах ростовчан на проблемы с общественным транспортом в Советском районе Ростова.