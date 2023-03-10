rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Жителей хутора Ростовской области власти заставляют переправляться через реку вплавь

10 марта 2023, 06:38
Фото: presidioofmonterey/cc0/flickr.com
Жителей хутора Ростовской области власти заставляют переправляться через реку вплавь
В редакцию RostovGazeta обратились жители хутора Куцаевский Чертковского района Ростовской области. Люди пожаловались на многолетнюю проблему, из-за которой каждую весну они лишаются возможности пойти в магазин, больницу или школу.

Местные жители рассказывают, что каждую весну в хуторе разливается река. Мостик на ней уходит под воду, отрезая людей от цивилизации.  

«В хуторе есть онкобольная женщина. Сегодня ей надо было ехать в больницу в Шахтах. А поехать она не смогла», — сокрушается местная жительница Оксана [имя изменено по ее просьбе].

Дома вынуждены сидеть и дети. Из-за отсутствия возможности перебраться через реку, они не посещают школу.

«Школа у нас находится в селе Ольховчик. За детьми в наш хутор приезжает автобус. Но он не может переехать через воду. В школе просят писать объяснительную из-за отсутствия ребенка на занятиях. А что писать? Этой проблеме в хуторе уже больше десяти лет», — жалуется Оксана.

Фото: 1MI
Через тернии к дому: жители Ростова-на-Дону пробираются домой тайными тропами
Узнать подробнее

Люди рассказывают, что ни у кого не могут добиться ответа, как им жить.

«На прошлой неделе мы задавали этот вопрос главе поселения. Он сказал, что через два дня будут заморозки и вода уйдет. Вода, действительно, ушла, но сейчас снова прибавилась», — говорит Оксана.

Местные жители добавляют, что теоретически, есть объездная дорога. Но она холмистая, поэтому в грязь проехать по ней невозможно.

Видео: Читатели RostovGazeta

В администрации Ольховчанского сельского поселения подтвердили, что знают о существовании этой проблемы.

«У нас село разделено рекой. Поэтому и в хуторе Куцаевский, и в хуторе Петровский во время паводков, весной, возникает эта проблема. Длится она максимум неделю. Когда требуется — подвозим продукты. Мы всю жизнь так живем. Люди об этом знают, поэтому оставляют машины на другом берегу реки», — сообщили в администрации сельского поселения.

Выяснилось, что дорога и мостик находятся в ведении администрации Чертковского района. В администрации поселения подчеркнули, что устные жалобы от местных жителей поступали и в местную администрацию, и в районную. Но письменных — не было.

Какие меры по решению проблемы хуторян предпринимаются администрацией Чертковского района узнать не удалось — никто не ответил на звонок. Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах ростовчан на проблемы с общественным транспортом в Советском районе Ростова.

Ростовчане пожаловались на отсутствие транспорта в Советском районе города
Узнать подробнее
Читайте также:
Около Ворошиловского моста на дне обмелевшего Дона застрял еще один автомобильЗастрявшие надолго: лишенным здания аксайским кадетам пришлось остаться в СтаврополеТысячи российских туристов не могут вернуться домой из-за введенных санкций
#Дарья Демидова#Дети#Дорога#ЖКХ#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Видео
Подпишитесь
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер получил 3 года и 5 месяцев колонии
Сегодня, 08:15
В Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея
Сегодня, 07:45
В Ростове местный житель подрался с круглосуточным ларьком
Сегодня, 07:18
В Ростове будут разбираться с «летучими голландцами» из новых субъектов РФ
Сегодня, 07:17
Отношение ухудшилось: мигранты из Ростова рассказали, почему россияне бегут из Грузии
Сегодня, 06:47
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49