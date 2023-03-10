Горожанка сослалась на требования СанПиН, согласно которым вокзалы должны быть оборудованы бесплатными туалетами. Женщина утверждает, что проблема является актуальной для всех жителей и гостей Таганрога, регулярно приезжающим и уезжающим из города через старый вокзал.