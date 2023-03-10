rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Жители Таганрога хотят иметь бесплатный туалет на вокзале

10 марта 2023, 15:03
Фото: XOMRKer/cc by sa/wikimedia.org
Жители Таганрога хотят иметь бесплатный туалет на вокзале
Пассажиры вокзала в Таганроге жалуются на платный туалет, пишут СМИ.

Жительница Таганрога жалуется на отсутствие бесплатного туалета на старом вокзале города. Она рассказала изданию «Блокнот Таганрог», что стоимость посещения для одного человека составляет 20 рублей.

В Ростове-на-Дону потратят 6 млн рублей на содержание трех туалетов в 2023 году
Узнать подробнее

Горожанка сослалась на требования СанПиН, согласно которым вокзалы должны быть оборудованы бесплатными туалетами. Женщина утверждает, что проблема является актуальной для всех жителей и гостей Таганрога, регулярно приезжающим и уезжающим из города через старый вокзал.

Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что не имеют желание пользоваться платными городскими муниципальными туалетами.

Читайте также:
В Ростове тратят миллионы на туалеты, живут без горячей воды и беспокоятся о собакахРостовчане заявили об ужасах в разрушенном туалете в отделении соцзащиты населенияРостовчане пожаловались на ужасные общественные туалеты в станице Старочеркасской
#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области нейросеть ловит автонарушителей, а власти — «летучих голландцев»
Сегодня, 15:38
Спасатели предупредили ростовчан об увеличении скорости ветра до 18 метров в секунду
Сегодня, 15:26
Фура «Магнита» вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку
Сегодня, 14:48
Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открыли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:19
Благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера
Сегодня, 14:10
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49