Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Жительница Таганрога жалуется на отсутствие бесплатного туалета на старом вокзале города. Она рассказала изданию «Блокнот Таганрог», что стоимость посещения для одного человека составляет 20 рублей.
Горожанка сослалась на требования СанПиН, согласно которым вокзалы должны быть оборудованы бесплатными туалетами. Женщина утверждает, что проблема является актуальной для всех жителей и гостей Таганрога, регулярно приезжающим и уезжающим из города через старый вокзал.
Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что не имеют желание пользоваться платными городскими муниципальными туалетами.