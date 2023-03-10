Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
53-летнюю жительницу Аксая подозревают в жестокой расправе над своим 57-летним знакомым. В декабре прошлого года, находясь в своей квартире на улице Вартанова, подозреваемая распивала алкоголь со своей будущей жертвой. Вскоре между ними вспыхнула ссора. Не выдержав накала эмоций, женщина несколько раз ударила мужчину в туловище и шею. После расправы она сбежала.
Сейчас подозреваемая находится под стражей. Уголовное дело в ее отношении завершено. Теперь судьбу предполагаемой убийцы решит суд.
Ранее мать двоих детей нашли зарезанной в колодце в Ростовской области.