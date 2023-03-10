rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Жительница Ростовской области в ходе застолья убила приятеля

10 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области в ходе пьянки зарезала своего приятеля
В Аксае местная жительница подозревается в убийстве своего 57-летнего знакомого, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

53-летнюю жительницу Аксая подозревают в жестокой расправе над своим 57-летним знакомым. В декабре прошлого года, находясь в своей квартире на улице Вартанова, подозреваемая распивала алкоголь со своей будущей жертвой. Вскоре между ними вспыхнула ссора. Не выдержав накала эмоций, женщина несколько раз ударила мужчину в туловище и шею. После расправы она сбежала.

Подросток в Ростовской области убил мать из-за компьютерной игры
Узнать подробнее

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Уголовное дело в ее отношении завершено. Теперь судьбу предполагаемой убийцы решит суд.

Ранее мать двоих детей нашли зарезанной в колодце в Ростовской области.

Читайте также:
Житель в Ростовской области табуретом убил 40-летнего знакомогоЖитель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножомЖительница Донецка 31 декабря убила подругу и сбросила в колодец
#Виктория Прутковская#Суд#Происшествие#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области могут начать создавать частные кладбища и крематории
Сегодня, 11:38
В центре Ростова-на-Дону нашли труп мужчины 10 марта
Сегодня, 10:49
В Ростовской области восстановят 23 дороги к сухопутному коридору в Крым
Сегодня, 11:54
Главу администрации Сальска Борисенко осудили за взятку в 2,5 млн
Сегодня, 12:13
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:49