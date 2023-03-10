Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Зоолог подчеркивает, что в теплую зиму 2023 года, которая наблюдалась в Ростове, у мышей была пища.
«Летом домовые мыши живут на природе. С наступлением морозов они активно набиваются в дома, где их уничтожают. Соответственно, снижается популяция домовых мышей, и к весне, как правило, они уже не беспокоят людей», — отмечает Алексей Тихонов.
Однако в этом году, по словам эксперта, ситуация изменилась. Зима была теплой. Мыши чувствовали себя комфортно на улице, и особая борьба с ними не велась.
«А сейчас их число увеличилось, вот они и пошли в дома», — подчеркивает собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что улицы Советского района Ростова — Каширская и 2-я Краснодарская погрязли в мусоре. По словам зоолога, органические отходы однозначно приводят к массовому увеличению крыс и мышей.