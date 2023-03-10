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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Зоолог объяснил, почему на Ростов обрушилось нашествие домовых мышей

10 марта 2023, 06:18
Фото: David Paul/cc by sa/wikimedia.org
Зоолог рассказал, почему на Ростов обрушилось нашествие домовых мышей
На первых этажах жилых домов во многих районах Ростова люди столкнулись с нашествием домовых мышей, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Зоолог подчеркивает, что в теплую зиму 2023 года, которая наблюдалась в Ростове, у мышей была пища.

«Летом домовые мыши живут на природе. С наступлением морозов они активно набиваются в дома, где их уничтожают. Соответственно, снижается популяция домовых мышей, и к весне, как правило, они уже не беспокоят людей», — отмечает Алексей Тихонов.

Однако в этом году, по словам эксперта, ситуация изменилась. Зима была теплой. Мыши чувствовали себя комфортно на улице, и особая борьба с ними не велась.

«А сейчас их число увеличилось, вот они и пошли в дома», — подчеркивает собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что улицы Советского района Ростова — Каширская и 2-я Краснодарская погрязли в мусоре. По словам зоолога, органические отходы однозначно приводят к массовому увеличению крыс и мышей.

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