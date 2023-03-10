Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Собеседник подчеркивает, природные явления, с которыми сталкивается Ростовская область, как и различные вспышки численности разных видов вредителей — это не аномалии, а вполне нормально.
Другое дело, когда люди замечают их, сталкиваясь с определенными проблемами. Например, видят в Азовском море много медуз, а они — жгутся.
«Наверняка в этом году продолжится вселение медуз в Азовское море. Медузы заходят из Черного моря, и, похоже, еще и размножаются в Азовском. Никаких предпосылок к тому, чтобы это прекратилось, я не вижу. В частности, должно быть увеличение годового стока Дона. А это вряд ли произойдет, поскольку зима не была снежной», — отмечает Алексей Тихонов.
Прогнозировать, с какими природными явлениями столкнется регион к лету 2023 года зоолог не берется. Спикер подчеркивает, что многое зависит от прогнозов метеорологов.
Однако эксперт допускает вероятность нашествия саранчи. По его словам, несколько лет назад вспышка численности саранчи наблюдалась прямо на трассе Ростов-Азов.
«Появление саранчи зависит от того, наберет ли стая пороговое значение. Надо понимать, что нашествия саранчи по всему региону может и не быть, поскольку стаи формируются локально. Например, в плавнях Дона, в районе Цимлянской плотины», — делится фактами зоолог.
Органический мусор на контейнерных площадках возле жилых домов, наряду с теплой зимой, может привести к массовому появлению крыс и мышей. Первый «звоночек» к этому уже был.
«В прошлом году наблюдалась массовая вспышка мышей-полевок в степи. Посмотрим, повторится ли ситуация в этом году», — резюмирует зоолог.