«Наверняка в этом году продолжится вселение медуз в Азовское море. Медузы заходят из Черного моря, и, похоже, еще и размножаются в Азовском. Никаких предпосылок к тому, чтобы это прекратилось, я не вижу. В частности, должно быть увеличение годового стока Дона. А это вряд ли произойдет, поскольку зима не была снежной», — отмечает Алексей Тихонов.