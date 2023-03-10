Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Спикер рассказывает, что периодически поступает от заслуживающих доверия лиц информация о том, что где-то в Ростовской области появились волки. Одним из таких мест, собеседник называет Александровский лес.
«Серьезные работы против волков там не проводились очень давно. А чтобы контролировать уровень популяции этих животных нужны облавные охоты. Если их не проводить, то волки активно размножаются. Пищи для них достаточно», — отмечает Алексей Тихонов.
Пищей для волков в лесу могут стать «охотничьи» животные — косули, олени и кабаны. Также, волки могут и резать скот на выпасе. Правда, после таких фактов, сложно установить, где именно обитают волки.
«Охотиться они могут уходить на расстояния от 20-и до 50-и километров. В результате, скот волки режут в одном месте, а искать их приходится в другом. Не случайно, для охоты на волков задействуют даже вертолеты», — говорит зоолог.
По словам собеседника, волки — это очень умные животные и гении маскировки.
«Как-то в степи мы изучали мышевидных грызунов. Каждый вечер вдоль полосы снаряжали ряд ловушек, а каждое утро — проверяли их. Проходили рядок, и усаживались возле тернового куста, позавтракать бутербродами с колбасой», — вспоминает зоолог.
Так, по его словам, зоологи жили целый месяц, не замечая ничего подозрительного.
«А потом узнали, что через несколько дней после нашего отъезда, была большая облава на волков. Тогда под терновым кустом обнаружили волчью нору, в которой жила крупная волчица с волчатами. Любопытно, что целый месяц мы, зоологи, завтракали на этом месте, и ничего даже не заподозрили, хотя тщательно наблюдали за окружающей природой. Волчица с волчатами никак себя не проявляли. И даже не реагировали на запах колбасы — настолько это умные животные», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как волки из-за жары летом 2022 года объявили охоту на арбузы в Ростовской области.