«А потом узнали, что через несколько дней после нашего отъезда, была большая облава на волков. Тогда под терновым кустом обнаружили волчью нору, в которой жила крупная волчица с волчатами. Любопытно, что целый месяц мы, зоологи, завтракали на этом месте, и ничего даже не заподозрили, хотя тщательно наблюдали за окружающей природой. Волчица с волчатами никак себя не проявляли. И даже не реагировали на запах колбасы — настолько это умные животные», — резюмирует собеседник.