Если человек не связан с дикой природой, то лучше с ней не контактировать. Это универсальное правило, которого должен придерживаться каждый житель Ростова и области, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

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