Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Наступает весна — время активного отдыха горожан на природе и в парках.
Однако, для того, чтобы отдых был безопасным, зоолог рекомендует воздерживаться от любых контактов с животными и птицами, проживающими в естественных условиях.
«В Ростове я нередко вижу мамочек, которые умиляются, видя, как ребенок кормит голубей с рук. На самом деле допускать этого нельзя», — отмечает Алексей Тихонов.
По словам собеседника, с птицами следует соблюдать осторожность. В качестве примера спикер приводит чаек, которые гнездятся колониями и часто болеют. Многие из этих болезней, как например, геморрагическая лихорадка, чрезвычайно опасны для людей.
«У птиц есть еще одно опасное заболевание — орнитоз. У людей оно проходит в относительно легкой форме, не считается опасным. Но на самом деле, в будущем орнитоз способен вызывать серьезные хронические заболевания», — сообщает зоолог.
Например, у человека начинает сильно болеть голова. А потом ему ставят диагноз — хронический менингит. Заболевший не понимает, из-за чего оно могло возникнуть.
«Многолетние исследования выяснили, что риск осложнений на различные системы и органы человека увеличивается в зависимости от того, болел ли он в детстве орнитозом. Поэтому близкого контакта человека с птицами лучше избегать», — подчеркивает Тихонов.
Зоолог рассказывает, что мыши могут переносить другое опасное заболевание — туляремию. А лисы просто так никогда не показываются на глаза людей.
«Если лиса вышла из леса, возможно, она очень сильно оголодала. Но в 99% — у нее бешенство», — предупреждает собеседник.
Казалось бы, жители мегаполиса вряд ли могут встретиться с лисой. Однако на одной из остановок междугороднего автобуса корреспондент RostovGazeta однажды сам увидел, как рыжая хищница показалась на глаза людям.
Ранее RostovGazeta сообщала, что пенсионерка в Ростовской области задушила напавшую на нее в огороде бешенную лису.