Зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Напомним, на днях серьезный общественный резонанс спровоцировала новость о несовершеннолетнем блогере, который мучил свою собаку ради просмотров на YouTube-канале. Молодой человек стирал несчастное животное в стиральной машинке, опрыскивал ее из перцовых баллончиков и натравливал на других собак.
В четверг, 9 марта, зоозащитники прибыли, чтобы забрать питомца у нерадивого хозяина, и были встречены ножом. После того, как волонтеры сообщили, что никуда не уедут без собаки, им удалось забрать животное.
Сейчас собака находится в безопасности, а полиция начала проверку по факту многочисленных обращений ростовчан.