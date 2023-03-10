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Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера

10 марта 2023, 07:49
Фото: Соцсети
Зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера
В Ростове зоозащитники забрали собаку у подростка, который издевался над животным ради просмотров, видео появилось в соцсетях.

Напомним, на днях серьезный общественный резонанс спровоцировала новость о несовершеннолетнем блогере, который мучил свою собаку ради просмотров на YouTube-канале. Молодой человек стирал несчастное животное в стиральной машинке, опрыскивал ее из перцовых баллончиков и натравливал на других собак.

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Зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера
Видео: Соцсети

В четверг, 9 марта, зоозащитники прибыли, чтобы забрать питомца у нерадивого хозяина, и были встречены ножом. После того, как волонтеры сообщили, что никуда не уедут без собаки, им удалось забрать животное.

Сейчас собака находится в безопасности, а полиция начала проверку по факту многочисленных обращений ростовчан.

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