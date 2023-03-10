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Зоозащитница рассказала, каким должно быть наказание для блогера-живодера из Ростова

10 марта 2023, 13:00
Фото: 1MI
Зоозащитница рассказала, каким должно быть наказание для блогера-живодера из Ростова
Психическое состояние блогера-живодера из Ростова надо освидетельствовать и лечить. А если он здоров — отправлять в колонию для несовершеннолетних, сообщила RostovGazeta общественный инспектор в области обращения с животными Лариса Кандаурова.

Напомним, что дело несовершеннолетнего блогера-живодера из Ростова получило общественный резонанс. Из-за шокирующих подробностей издевательств над собаками, 14-летним подростком заинтересовались правоохранительные органы.

Зоозащитники Ростова выяснили, что блогер не посещал школу — он был на домашнем обучении. Однако эксперты полагают, что имеющееся у него заболевание, вряд ли могло стать причиной его садистских наклонностей, в том числе и сексуального характера, по отношению к животным.

«Об этом свидетельствовали многие из его видео, которые уже он удалил», — отмечает Лариса Кандаурова.

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Зоозащитница уверена, что родные подростка не могли не замечать странности в его поведении — то, что он вытворял с собаками, как хоронил их. Но, судя по всему, разбираться с этим они не хотели.

«В одном из своих видео он заявлял, что готовит свою собаку для запрещенных собачьих боев. Этот вопрос тоже обязательно должны выяснить правоохранительные службы. Действительно ли его заявление соответствует правде или он спекулировал этой темой. Ведь собачьи бои у нас запрещены», — подчеркивает общественный инспектор.

Ранее RostovGazeta сообщала, какое наказание получила мать 14-летнего живодера. 

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