Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В понедельник, 13 марта, света не будет на улицах Максима Горького, Красноармейской, в переулке Островского. Во вторник ограничения введут по улицам 28-я линия, Королева, Коровкина, 12-го февраля, Белорусская, Киргизская. Также это коснется переулков Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский и Днепровский.
В среду обесточат улицы Кизитериновская балка, Комсомольская, Ручейная, Александровский Спуск. Электричество выключат по улицам Зенитчиков, Козлова, Коровкина, Дранко, Нефедова.
В четверг это коснется улиц 18-я линия, Каяльская, Путевая, 3-ая Левая, 5-ая улица, 20-я линия, проспекта Шолохова.
В пятницу света не будет на улицах 20-я линия, 22-я линия и проспекте Шолохова.
Ранее зверек оставил без света садовое товарищество в Ростове-на-Дону днем 23 февраля.