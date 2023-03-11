В понедельник, 13 марта, света не будет на улицах Максима Горького, Красноармейской, в переулке Островского. Во вторник ограничения введут по улицам 28-я линия, Королева, Коровкина, 12-го февраля, Белорусская, Киргизская. Также это коснется переулков Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский и Днепровский.