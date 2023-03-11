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Updated Сегодня, 05:17

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 13 и по 19 марта

11 марта 2023, 05:13
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе с 13 по 19 марта будут проводить отключения электричества из-за ремонтных работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 13 марта, света не будет на улицах Максима Горького, Красноармейской, в переулке Островского. Во вторник ограничения введут по улицам 28-я линия, Королева, Коровкина, 12-го февраля, Белорусская, Киргизская. Также это коснется переулков Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведицкий, Хоперский, Донецкий, Игарский и Днепровский.

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В среду обесточат улицы Кизитериновская балка, Комсомольская, Ручейная, Александровский Спуск. Электричество выключат по улицам Зенитчиков, Козлова, Коровкина, Дранко, Нефедова.

В четверг это коснется улиц 18-я линия, Каяльская, Путевая, 3-ая Левая, 5-ая улица, 20-я линия, проспекта Шолохова. 

В пятницу света не будет на улицах 20-я линия, 22-я линия и проспекте Шолохова. 

Ранее зверек оставил без света садовое товарищество в Ростове-на-Дону днем 23 февраля.

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