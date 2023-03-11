Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Пожар начался в хуторе Махин Аксайского района. Здесь в вечернее время вспыхнул производственный ангар.
«Пламя успело распространиться на площади 600 квадратных метров. В результате погиб один человек, сейчас устанавливается его личность», — сказано в сообщении.
Огонь удалось ликвидировать в течение двух часов. О причинах пожара информации нет.
Ранее двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.