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Мужчина погиб в сгоревшем на площади 600 кв м ангаре в Ростовской области

11 марта 2023, 05:52
Фото: 1mi
В Ростовской области произошел крупный пожар в ангаре, который унес жизнь одного человека, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался в хуторе Махин Аксайского района. Здесь в вечернее время вспыхнул производственный ангар.

«Пламя успело распространиться на площади 600 квадратных метров. В результате погиб один человек, сейчас устанавливается его личность», — сказано в сообщении.

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Огонь удалось ликвидировать в течение двух часов. О причинах пожара информации нет. 

Ранее двое детей погибли и трое пострадали при пожаре в Ростовской области 21 февраля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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