«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка

«Ну, вы не поругаете ребенка за его ошибки, такой и вырастет, что из машины вышел», — сказал мужчина, согласившийся с жестким наказанием чужого ребенка. Эта позиция удивила ростовчан, которые ясно видели на видео, что мяч даже не ударил по двери машины, а медленно подкатился к ней.