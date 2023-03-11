«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Напомним, в субботу, 11 марта, стало известно, что в Ростове неизвестный мужчина напал на одного из детей, что играли в футбол на улице Борисоглебской, 12 в Октябрьском районе города.
Видеозапись, распространившаяся в соцсетях, вызвала шок у ростовчан, которые не могли поверить, что взрослый человек напал на ребенка из-за подкатившегося к машине мяча.
«Нормальный взрослый может только отругать чужого ребёнка, но никак не брызгать в лицо перцем», — заметили ростовчане.
«Действия этого […] аморальны и неправомерны. Великого проступка дети не совершили. А даже если бы и совершили, нужно решать проблему в рамках правового поля. Нашел с кем меряться силой», — добавили горожане.
Однако нашлись и те горожане, что посчитали детей виновными в конфликте.
«Мячом играли не на спортплощадке, огороженной сеткой, а перед подъездом, где вполне могли разбить кому-то из соседей окно, а прохожему заехать по лицу. Служба опеки не хочет выяснить, почему за детьми никто не смотрит и не объяснил им, что можно, а что нельзя?», — спросили возмущенные автомобилисты.
«Ну, вы не поругаете ребенка за его ошибки, такой и вырастет, что из машины вышел», — сказал мужчина, согласившийся с жестким наказанием чужого ребенка. Эта позиция удивила ростовчан, которые ясно видели на видео, что мяч даже не ударил по двери машины, а медленно подкатился к ней.
«От этого двора ближайшее футбольное поле или что-то подобное очень далеко, а вот платная стоянка в 50 метрах», — добавили местные жители, заметив, что водитель поступил абсолютно недопустимо и должен быть наказан за хулиганство.