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«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка

11 марта 2023, 14:11
Фото: pxhere.com
«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка

Ростовчане раскритиковали водителя, напавшего на ребенка с «перцовкой»

В Ростове жителей шокировал поступок взрослого мужчины, напавшего на детей, которые играли в футбол, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, в субботу, 11 марта, стало известно, что в Ростове неизвестный мужчина напал на одного из детей, что играли в футбол на улице Борисоглебской, 12 в Октябрьском районе города.

Видеозапись, распространившаяся в соцсетях, вызвала шок у ростовчан, которые не могли поверить, что взрослый человек напал на ребенка из-за подкатившегося к машине мяча.

«Нормальный взрослый может только отругать чужого ребёнка, но никак не брызгать в лицо перцем», — заметили ростовчане.

«Действия этого […] аморальны и неправомерны. Великого проступка дети не совершили. А даже если бы и совершили, нужно решать проблему в рамках правового поля. Нашел с кем меряться силой», — добавили горожане.

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Однако нашлись и те горожане, что посчитали детей виновными в конфликте.

«Мячом играли не на спортплощадке, огороженной сеткой, а перед подъездом, где вполне могли разбить кому-то из соседей окно, а прохожему заехать по лицу. Служба опеки не хочет выяснить, почему за детьми никто не смотрит и не объяснил им, что можно, а что нельзя?», — спросили возмущенные автомобилисты.

«Ну, вы не поругаете ребенка за его ошибки, такой и вырастет, что из машины вышел», — сказал мужчина, согласившийся с жестким наказанием чужого ребенка. Эта позиция удивила ростовчан, которые ясно видели на видео, что мяч даже не ударил по двери машины, а медленно подкатился к ней.

«От этого двора ближайшее футбольное поле или что-то подобное очень далеко, а вот платная стоянка в 50 метрах», — добавили местные жители, заметив, что водитель поступил абсолютно недопустимо и должен быть наказан за хулиганство.

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