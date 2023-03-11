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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Почти тысячу деревьев уничтожат в Кумженской роще для строительства Западной хорды

Сегодня, 09:24
В Ростове-на-Дону придется убрать около тысячи деревьев для реализации проекта строительства Западной хорды, сообщают СМИ.

161.ру пишет, что для строительства дороги поменяют назначение участка в Кумженской роще. Речь идет о том, чтобы вывести его из состава городских лесов.

«Сносу подлежат 869 деревьев и 57 кустарников. Вместо них высадят 1129 растений», — сказано в сообщении.

Напомним, что в строительство Западной хорды вложат 30 миллиардов рублей. Она пройдет вдоль окраин города и соединит таганрогскую трассу с мостом через Дон.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как Западная Хорда изменит донскую столицу.

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