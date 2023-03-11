Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
161.ру пишет, что для строительства дороги поменяют назначение участка в Кумженской роще. Речь идет о том, чтобы вывести его из состава городских лесов.
«Сносу подлежат 869 деревьев и 57 кустарников. Вместо них высадят 1129 растений», — сказано в сообщении.
Напомним, что в строительство Западной хорды вложат 30 миллиардов рублей. Она пройдет вдоль окраин города и соединит таганрогскую трассу с мостом через Дон.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как Западная Хорда изменит донскую столицу.